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Я путешественник со стажем. Объездила почти всю Европу и даже задела малюсенький кусочек Африки. Видела много интересного и для нас необычного.

Останавливалась в хостелах, кемпингах, апартаментах и гостиницах с разным количеством звезд. Ночевала на самых люксовых пляжах Средиземноморья и в парках крупнейших и славных столиц. И казалось бы, ну чем еще можно удивить путешественника с таким богатым опытом? Я вам сейчас расскажу.

Текст и фото: Динара Никифорова

Я очень люблю путешествовать по Латвии и соседним Эстонии с Литвой. На самом деле, сила и количество впечатлений от увиденного в путешествии или поездке вовсе не зависит от того, насколько цель удалена от вашего родного дома.

То есть можно далеко не ездить, а набраться позитивных впечатлений даже не выезжая за пределы страны. Конечно, никто не будет спорить о том, что райский пляж с теплой водой приятнее холодных и неприветливых волн Балтийского залива. Но сколько раз в год вы можете попасть на такой райский пляж? То-то же.

А путешествовать по нашему родному побережью можно каждые выходные. И любое, пусть даже самое маленькое путешествие - это отдых, перезагрузка и новые впечатления. Холодно, скажете вы? Как любит повторять один мой приятель, отправляясь раз в неделю (практически в течении всего года) ночевать на местный пляж: “Не бывает плохой погоды – бывает плохая экипировка.”

Что у нас можно посмотреть?

Во-первых, одно из самых больших и ценных достояний нашей маленькой, но гордой страны - морское побережье, где разместилось очень много живописных мест. Например, крутые обрывы на западе и доисторические песчаные утесы на востоке страны.

Во-вторых, самые романтичные и легендарные постройки на берегу моря – маяки. Большинство из них работают музеями, открыты для посещения и осмотра окрестностей с высоты площадки маячного огня.

Самое большое число маяков музеев находится рядом с Колкой, Вентспилсом и Лиепаей. Так что путешествие по маякам обязательно нужно совместить с заездом в эти города.

Вентспилс особенно рекомендую семьям с маленькими детьми. Для них там есть всё - огромные игровые площадки, познавательные и развлекательные центры и парки, аквапарк и различные тропы приключений. А еще, именно в том регионе - самые красивые закаты.

На волне роста популярности объектов сельского и экотуризма, развиваются различные оздоровительные и СПА-центры. От люксовых и дорогих до бюджетных и доступных каждому.

Как одно из самых необычных must visit мест тут нужно упомянуть такой СПА-для ног как “Босоногая тропа” в Энгурской волости.

Такая "тропа" - это довольно длинная дорога с различными покрытиями. Ходишь босиком, стимулируешь чувствительные точки на стопах, оздоравливаешься на глазах. Тем более, что весь путь проходит на территории природного заповедника. Там же, недалеко от Босоногой тропы, на берегах озера Энгурес, можно посмотреть на диких коров и лошадей, редких птиц и даже на местные сорта орхидей.

И таких мест у нас в Латвии очень много. Главное – знать, где искать.

Еще одно достояние нашей страны...

...cтаринные города с замками, поместьями и другими историческими постройками. Бауска, Цесис, Вентспилс, Даугавпилс, Елгава и многие другие города расскажут много интересных фактов о той эпохе, когда город был заложен или стремительно рос и развивался.

Вентспилс, Бауска и Цесис знамениты своими средневековыми замками, Даугавпилс – крепостью, построенной для защиты западных границ Российской империи от наполеоновских войск, а Елгава - роскошным барочным дворцом - проектом знаменитого архитектора Бартоломео Растрелли.

К слову, в этом году Латвийская ассоциация дворцов и поместий объявила акцию “Путешествуй по дворцам и поместьям Латвии и выигрывай призы!” Подробную информацию можно узнать на странице проекта.

Скажу вам по секрету, многие дворцы у нас являются также гостиницами. И стоимость номеров там, как правило, вполне доступная среднему карману. Даже при настоящих музейных дворцах обязательно найдется какой-нибудь гостевой дом с необычной атмосферой и богатой историей, как например, Белый дом Рундальского замка. Так что побалуйте себя, позвольте себе хотя бы сутки пожить в настоящем замке или поместье!

Для путешественников с детьми интересно будет...

...посетить мини-зоопарки или тематические развлекательные парки, которых у нас огромное количество.

В мини-зоо Ракши дети увидят настоящих верблюдов и лам, в местечке Дзимтмиса малыши познакомятся с домашними и некоторыми экзотическими животными, а в кроличьем городке “Кроличье королевство” можно будет не только покормить кроликов, коз и других домашних животных, но и пожить в окружении природы. Я упомянула только три зоопарка, а у нас их десятки. Интернет вам в помощь!

Из тематических парков могу порекомендовать природный парк Тервете и новый развлекательный парк AB Parks. Кроме этих больших парков есть еще множество тематических троп, небольших познавательных центров и других приключенческих развлечений.

И не забудьте, интересно и насыщенно можно отдохнуть даже недалеко от дома. Главное, не лениться и искать новое. Ну а для тех, кто не любит пользоваться гуглом, обращайтесь на страничку необычных путешествий “Сами с усами”. Лично расскажу, куда поехать, что посмотреть и где отдохнуть.