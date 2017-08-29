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Скоро ведь в школу. А тут как раз социальные сети взорвал замечательный блог, который прекрасно отражает трагедию современного образования. В том смысле, что проблема всегда идет ab Ovo, как бы... ну, с головы, словом. Автор остроумного опуса - российский юрист Ильяс Евлоев. С разрешения автора публикуем. Наслаждайтесь.

"- Здравствуйте. Я - ваш новый директор школы. И я пришла, чтобы поднять эту школу на небывалую высоту. Я лично не знаю ни одного такого человека, который бы даже задумывался. Я считаю, что основной задачей сейчас является пиар и информатика. Кто владеет информатикой, тот владеет всем миром.

И еще мы должны обратить внимание на физику. Сейчас без физики никуда. Ни на пляж, ни в Инстаграм. Чтобы мы могли поддерживать свою физику, я открою в школе три… нет, четыре спортзала.

Очень важно овладеть природовладением. Этот предмет почти так же важен, как граждановладение. Мы же все видим, что чего-то в этой жизни достигают только те, кто владеет природовладением, природодобыванием и природопродаванием. Поэтому, чтобы, грубо говоря, идти в ногу со временем, мы увеличим часы этого предмета в шесть раз.

И химию в этой школе я выведу на новый уровень. Мне сказали, что в школе проходят ограническую химию. Это недопустимо. Отныне химия у нас будет неограническая. Можно даже сказать, безграническая.

Нужно разработать, грубо говоря, стратегию для пиара химии. Я считаю, что сейчас не только девочки, но и мальчики должны знать, как правильно делать химию, чтобы не сжечь волосы.

И обязательно нужно изучать астрологию. Я обещаю, что в каждом классе будет глобус вселенной и астролямбдия, чтобы молодежь научилась измерять зениты и спартаки.

А вот географию я исключу из программы. Это вчерашний день. Не существует ни графов, ни герцогов. Вместо этого устаревшего предмета будем изучать геобюрократию и геоолигархию. В крайнем случае – геогрефию.

Для этого, грубо говоря, нужно показать молодежи, что уверенность во вчерашнем дне есть, что нести чушь - это престижно, что этого глупо стыдиться. Нужно работать над инновацией, модернизацией, эмансипацией и галлюцинацией.

И не смотрите на мой возраст. Как вы знаете, мой папа – министр Апартамента образования, так что я все эти вещи могу."