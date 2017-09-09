Woman |

Занесло меня в Америку в сентябре — самое школьное время. Более того, в семью школьницы. И чем больше я углубляюсь в систему, слушаю примеров и наблюдаю по сторонам, тем интересней. Конечно, я не истина в последней инстанции. Более того, в разных штатах и даже городах могут быть свои нюансы.

Для многих латвийцев учеба в штатах — предел мечтаний. Здесь действительно есть мощные университеты. Да та же «лига Плюща» - «Ivy League». Но школа — совсем другая песня. Я решила собрать школьные плюсы и минусы. На мой взгляд, кое-что пора и нам перенять.

Достоинства

В каждой школе учеба начинается в определенный день. Поэтому для кого-то уроки начинаются 5 сентября, а для кого-то — в середине месяца. Здесь нет бестолковых линеек, бессмысленных, пафосных и лицемерных речей директоров, столпотворения с гладиолусами и коллапса на дорогах.

Цветы учителям никто не дарит. Они пришли сюда работать, дети — учиться. На том и останавливаемся.

Родительские собрания проходят крайне редко и их цель пообщаться и ближе познакомиться друг с другом. Выносить на всеобщее обсуждение поведение или успеваемость ребенка немыслимо.

У каждого учителя есть время консультаций. Есть вопросы или проблемы? Вперед.

Любой родитель может провести целый день со своим ребенком в школе. Этим мало, кто пользуется, но в особых случаях школа не препятствует.

Если у ребенка проблемы со здоровьем, которые требуют приема лекарства, укола или есть риск госпитализации, то после заключения врачей он получает специальную карточку. Стало плохо — поднял над классом, тебе дали провожатого и отправили в медпункт. Не надо отпрашиваться или каждому учителю объяснять своё состояние. Больше все здесь боятся, что ученик может, например, потерять сознание в коридоре.

Есть школьные шкафчики, что позволяет основное количество вещей хранить в них.

Почти во всех государственных и частных школах есть форма. Но как правило, в старших классах ее отменяют. Однако одеваться «дорохо, бохато» здесь не принято. Дети даже очень обеспеченных родителей не будут надевать на уроки все самое лучшее. Даже ботинки Timberlake считаются уже too much — чересчур. Дресс-код тинейджеров: тапки, легинсы, свитера и кофты. У подростка может быть гаджет последнего поколения, но самые дешевые заровские джинсы.

Телефонами в школе пользовать нельзя. В принципе, в латвийских классах тоже гаджеты очень часто экспроприируют, но выдают на перемене. Здесь не выдают до конца дня. И наказание за нарушение может быть очень серьезным — на несколько дней могут запретить появляться в школе. А к таким вещам здесь более строгое отношение.

Как и в Латвии, учеба в государственных школах бесплатная. Но в отличии от Латви, частная обойдется в очень приличную сумму. Средняя стоимость — 35 000 баксов за полгода.

Детей развозят автобусы, поэтому у входа в школу нет вереницы из родительского транспорта. Но! Школьная зона отмечена знаком — не более 15миль/час, а как только автобус останавливается — движение замирает с двух сторон до тех пор, пока дети не перейдут дорогу. Для школьников это хорошо, для тех, кто торопиться на работу — смерти подобно.

Поведение и дисциплина могут сыграть роковую роль. Как только на горизонте нарисовывается полиция или появляются проблемы с законом - все шансы забыть про колледж и университет. И тогда американская мечта повернется совсем другой стороной.

Недостатки

Задают здесь детям очень много и рюкзаки тоже довольно тяжелые. Хотя, и можно заполучить второй комплект учебников и держать его в школьной шкафчике.

Из-за того, что нужно успеть на школьный автобус и выходить нужно заранее. Есди мы везем детей к урокам, то американские ученики иногда выходят за час до школы.

У каждого учителя — свои правила. Кто-то разрешает ходить в маск человека-паука, а кому-то и рваные джинсы не по душе. Поди, запомни все капризы.

Перемены очень маленькие. Так, в старших классах они всего по пять минут. Это объясняется просто: после длительного отдыха, класс очень трудно успокоить. А значит, время урока тратится не на знания, а на дисциплину.

Качество образования очень своеобразное. Здесь могут делать акцент на узкий профиль, но к двадцати годам не знать, что дельфины- млекопитающие.

Каждый год класс переформировывают. Сидел за одной партой в Дженни и сильно с ней подружился? Скажем: «Пока, пока, Дженни» и с сентября оказываемся совсем в другой компании.

Школы делятся на три типа: начальная, средняя и высшая. Это разная система, разные классы, разные учителя. Да что там говорить, это и здания могут быть разными. Новичков в High School (старшей школе) нежно называют «свежатинка». Почти армейская дедовщина.

Еда во всей Америке ужасная. Нет, есть роскошные рестораны и звездные шеф-повара, но в целом оставляет желать лучшего. Горячих завтраков и «в тюрьме сейчас ужин» здесь нет. Утром перехватил, что перехватил, обед — с собой в ланч-боксе. Обычно это сендвич какой-нибудь. Короче, хлеб с хлебом и немного колы. Латвийские зожники не выдержали бы и недели.

Ну а поведение школьников, отношение к ним учителей, хамство или воспитанность — такие же, как в Латвии. Дети, они и в Африке дети.

Текст и фото: Евгения Шафранек