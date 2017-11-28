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Ольга Лёзина - московский магистр педагогики и руководитель рижской студии Mamatus.lv, автор и ведущая семинаров для родителей "Чем и как заниматься с малышом". В нашей рубрике "Блоги" Ольга расскажет, ставить ли новогоднюю ёлочку, если дома годовалые дети.

Родителям хочется праздника, но у юного исследователя задача разворошить гирлянды, раздербанить украшения, а при удачном раскладе вообще повалить символ Рождества.

"Приближаются новогодняя суматоха. Молодые родители задаются вопросом, стоит ли ставить елочку, если в доме маленький ребенок.



У нас с мужем раньше всегда была настоящая елка, в этом году планируем поставить искусственную. – рассуждают одни.



А у нас ребенок-ураган, мы, наверно, вообще без елки в этом году, - вздыхают другие.



А мы поставим небольшую, на стол, - решают третьи.



Но не все так безнадежно, конечно. Просто именно в этом году к украшению квартиры вам придется подойти чуть более ответственно.



Если выбирать между искусственной и настоящей, надо брать, конечно, вторую. Живая, ароматная елочка – это не только красиво, но и полезно: большое хвойное дерево добавит в квартиру живительной влажности, а аромат хвои и смолы укрепит иммунитет малыша.

Маленькая елочка на столе - это небезопасно. Дети старше года активно перемещаются по квартире, в любой момент могут придвинуть стул и дотянуться куда угодно. Новые яркие предметы неизбежно привлекают маленького исследователя, поэтому елочка точно не останется без внимания. Это всего лишь вопрос времени, когда малыш залезет и схватит новогоднюю гостью.

И вот на выходе у нас большая живая елка. Главное, установите ее не на проходе - малыш может сбить ее, пробегая мимо. Наряжаем небьющимися игрушками, укладываем огоньки гирлянды подальше от края – горящие торчащие с веток точечки могут выглядеть для малыша очень аппетитно, поэтому лучше припрятать их поглубже или повыше.

Остается научить малыша, как обращаться с елочкой. Да, в этой жизни всему надо учиться. Подходим вместе с малышом и осторожно трогаем елочку пальчиком. Пальчиком, пальчиком! И шарики пальчиком, и веточки…

"Елочка колюююючая, ой!", "Пальчиком потрогай, и тут, и тут". Запрещать трогать бесполезно, ребенок познает мир через ощущения. Поэтому нужно не отгонять нового жильца, а показать, как обращаться с этим ярким и наряженным чудом.

Потрогайте елочки в магазинах: сейчас все торговые центры украшены елками. Пальчиком, пальчиком. Малыш привыкнет к магазинным, и домашняя уже не будет вызывать неконтролируемых эмоций.

Не оставайтесь без Рождества в Рождество и пусть новогодние праздники вас радуют!"

Фото: pixabay.com