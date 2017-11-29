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Именно в такой стране, на мой взгляд, живут современные дети. Наша школа предлагает праздновать детский выпускной... в третьем классе. Торжественный переход из младшей школы в среднюю почему-то должен ознаменоваться собственно торжеством, подарками детям, подарками дюжине учителей и подарком учебному заведению. Нас столько не учили, сколько мы теперь должны.

Текст: Евгения Шафранек

Уже молчу о том, что сейчас только ноябрь. Выпускной, как свадьба Принца Гарри и актрисы Меган Маркл планируется ровно настолько же заранее.

Надо отдать должное, в нашем классе очень адекватные и интеллигентные родители. В нашем классе не принято вымогать деньги. Не принято швыряться финансами и одаривать каждый кабинет проектором, принтером, факсом и стриптизёром. И все варианты обсуждаемы. Но уже прозвучало сакраментальное: «Это традиция. Так принято».

Получается, ребенок сделал какой-то минимум и тут же получил феерию, шоу и два килограмма шоколада. Школьник просто выполнил свои обязанности — поучился и перешел в следующий класс. Все! Это не подвиг, не исключительное счастье, не большая радость. Обычный «рабочий момент».

Мне лично сложно представить, что меня, девятилетнего ребенка, окунули в такой мир вечного, беспричинного и очевидно не заслуженного праздника. Мое детство: «Давай тебе куклу купим сейчас, но это будет на день рождения». Понятно, я вложила всю иронию, да и когда оно было-то, мое детство. Когда-то во времена динозавров и Ленина в виде звезды на груди.

Но сейчас какая-то дикая мода на беспричинную радость. Был бы повод. Отсюда трехлетки с аниматором из МХАТа, первоклашки на теплоходе, где музыка играет и завтрашние абитуриенты в кринолине из бутика. Все с размахом, все с шиком, все с понтами.

Возьмите эту сумму, накупите обуви, отвезите в детский дом, да вон, одиноким старикам продуктов притараньте, покажите своему потомству пример любви, великодушия, доброты. Но нет, такие случаи — исключение. Почему-то они хорошей традицией и «так принято» не становятся. Зато подарок школе и целой ораве учителей — вполне.

И мне странно это видеть. Детям потом жить в таком зубастом и конкурентном мире, а их с пеленок приучают к реакции собаки Павлова: чуть где-то перетрудился — моментом получил поощрение. Но в жизни, к сожалению, так не бывает. Зато бывает пресыщение эмоциями.

Если тебя даже из роддома встречает Латвийский симфонический оркестр, а каждый табель обмывается в ресторане, то даже не знаю, чем удивить в двадцать...

Прямо вижу таких зажравшихся будд лет через десять. "Лимузин уже был - старо, Табаков лично сальто крутил в актовом зале - повторяться не хочется... А давайте нюхать кокаин! Вот кокаина еще не было! Какая идея! Блеск! Скидываемся по дюйму баксов и Трофим, скорее несите рояль, на нем наша рюмка коньяку!"