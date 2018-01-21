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Влада Волкович - имидж-дизайнер, организатор благотворительного проекта "Спасительное Преображение", светская дама года по опросу читателей woman.mixnews.lv, бизнес-леди, любительница йоги, шейпинга и заядлая зожница.

"Я фанатка новых технологий в области эстетической медицины, аппаратной косметологии, биодобавок, витаминов, раз в год прохожу курс детоксикации, делаю PRP, ботокс, уколы красоты и не буду скрывать, что сделала несколько пластических операций. Если я себя доверяю только профессионалам, то и к декоративной косметике у меня требований немало.

Любимый бренд уходовой косметики - DARPHIN, но сейчас начала активно пользоваться корейской антивозрастной линией от MISSHA.

Любимые бренды декоративной косметики - GIORGIO ARMANI, BENEFIT, MISSHA. Кисточки для нанесения макияжа предпочитаю только от MAKE-UP FOREVER, пользуюсь ими больше двадцати лет и лучше пока не нашла."

Цветные корректоры для лица NYX

Отлично маскируют зимний купероз, летнюю пигментацию, осветляют зоны нижнего века, под бровью и над скулой, а еще можно деликатно очертить темным корректором крылья носа, овал лица и выделить зону под скулой, лицо будет очень выразительным и Вы будете красиво выглядеть на фотографиях.

Бронзирующая пудра Giorgio Armani Sun Fabric 600

Пудра со светоотражающими частицами прекрасно скульптурирует лицо и создает эффект альпийского загара. Отлично выделяет скулы, периферийную зону лба, овал, боковую зону шеи и ключицы.

Жемчужный хайлайтер Benefit - Girl Meets Pearl

Наношу на срединную зону лица - щек, лба, спинку носа, середину подбородка и над скулой.

Карандаш и фиксирующий гель для бровей от Benefit-Precisely

Люблю естественные, ухоженные брови и никогда не сделаю себе на них татуаж. Ведь мода на него однажды пройдет.

Двухкомпонентный BB крем Missha

Без него не могу! Это двухкомпонентный BB крем c антивозрастным филлером и SPF 37 PA+++ фильтром от MISSHA. Использую солнцезащитные фильтры даже латвийской зимой! Фото: exquisemakeup.ru, neimanmarcus.com, iamafashioneer.com, mimiko.lv