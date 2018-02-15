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Тая Найденко - журналист и отличный блогер. Она и блогер-то отличный, потому что журналист. Она регулярно читателей радует веселыми и остроумными эпосами. Делимся с вами одним из.

"Меня всё чаще (уже два раза) спрашивают, в чём секрет длительных отношений с мужчиной. Отвечу честно и прямо, как опытный мужчинозаводчик со стажем (14 лет без единой попытки побега со стороны мужчины). Секрет есть, он очень сложен, практически недоступен для постижения большинству женщин и почти всем мужчинам. Но я всё равно поделюсь. Далее - по обычным пунктам "секретов отношений". 1. Как организовать с мужчиной общий быт?

Оставьте мужчину в покое. Займитесь бытом. Он либо присоединится к вам - либо нет. В любом варианте есть свои плюсы. Если присоединился и помогает в быту, главное - не делайте резких движений, не издавайте громких звуков, не спугните. Вообще не суетитесь. Они этого не любят.

2. Как понять, что мужчина тебя любит?

Оставьте мужчину в покое. На диване или на кухне, это не столь важно. Если через год-два мужчина не исчез - можете считать это достаточным основанием, чтобы заподозрить его в некоторой привязанности к вам.



3. Как точно понять, что вы с мужчиной готовы завести детей?

Оставьте мужчину в покое. Это вообще не к нему. Вы точно готовы, если беременность длится уже больше полугода. Мужчина будет готов завести ребёнка, когда увидит ребёнка. Или не будет. В таком случае оставьте мужчину в покое.



4. Как завести общих друзей и знакомых? Оставьте мужчину в покое. Заведите друзей и знакомых, приводите их в дом и называйте общими. Избавьтесь от тех, кого мужчина особенно ненавидит, и он будет готов сотрудничать по поводу остальных.



5. Что делать, если чувства к мужчине остыли? Оставьте мужчину в покое. Мужчины не меняются, значит - проблема в вас. Возможно, у вас гормональный сбой или проблемы с психикой. Резкое повышение уровня интеллекта и осознанности бытия гораздо менее вероятно. Подогревайте чувства в течение нескольких месяцев, параллельно проходя медосмотр у специалистов. Если вы здоровы, но чувства не возвращаются, поменяйте мужчину на другого и сделайте вид, что так и было. Прошлого мужчину оставьте в покое.



6. Что делать, если вы с мужчиной перестали заниматься сексом? Тревожьтесь. Ни в коем случае не оставляйте его в покое. Возможно, он серьёзно болен или даже при смерти. Если выяснится, что мужчина тайно посещает любовницу, оставьте его в покое.



7. Как организовать весёлый общий досуг в течение долгих лет подряд? Оставьте его в покое. Серьёзно. Добейтесь, чтобы и он оставил вас в покое. Тогда, возможно, вы пересечётесь в онлайне сетевой игры или на премьере хорошего спектакля и будете приятно удивлены, когда выяснится, что собеседник не только разделяет ваши интересы, но и проживает с вами на одной жилплощади.



8. Что делать, если вы столкнулись с насилием со стороны мужчины? Оставьте меня в покое. Я не сталкивалась и не знаю. На входе в отношения в качестве фильтра я душевно рассказываю старую притчу о том, что у любого мудака есть шея и что рано или поздно мудак заснёт. Это пока не подводило.



9. Что делать, если на вас давит груз предыдущих неудачных отношений с мужчинами, из-за чего вы постоянно сомневаетесь, ревнуете, плачете и вообще порете чушь? Оставьте мужчин в покое. Есть множество женщин, которые ещё не пробовали или готовы рискнуть. Не собираетесь покупать - не толпитесь, не заслоняйте витрины.



10. Как понять, что вы действительно оставили мужчину в покое, а не манипулируйте/изображаете страдания/находитесь в состоянии бойкота/вызываете чувство вины? Вот тут и начинается непостижимо сложное..."