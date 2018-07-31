Сяу — популярный в просторах интернета хештег. Если его буквально расшифровать, то получится «сегодня я узнал». В любом случае, это обычная калька с английского языка, где уже давно используется тег #til, то есть, today i leraned. А по-русски - сяу.

Woman |

Мы вам регулярно будем рассказывать, что интересного узнали за сегодняшний день, а вы смело делитесь в комментариях своими открытиями.

1. #сяу #сяу

Почти сегодня мы узнали про тэг #сяу и захотели рассказать о нем своим читателям. Получается, #сяу #сяу

2. Загадочная луна

Знаете ли вы, что луна над лесом кажется значительно больше, а в небе значительно меньше? И это все только за счет того, что в первом случае глаз соотносит ее с окружающими объектами, а в последнем объектов найти не может. Если замерить наш естественный спутник мизинцем, то в обоих вариантах диаметр будет одинаковым.

3. Рождение «SAS»

Для нас стало открытием, что в 1946 году Швеция, Норвегия и Дания основали авикомпанию SAS. Получается, в этом году ребята отметят уже 72 года «творческой деятельности».