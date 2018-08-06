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Сяу — популярный в просторах интернета хештег. Если его буквально расшифровать, то получится «сегодня я узнал». В любом случае, это обычная калька с английского языка, где уже давно используется тег #til, то есть, today i leraned. А по-русски - сяу.

Вот мы и решили регулярно делиться всем тем интересным, что случайно узнали.

1. Азаза

"Ха-ха" и "LOL" - вид виртуального смеха, который уже отходит в прошлое. Настоящая молодежь нынче использует словечко "аз-за-за". Дело в том, что на клавиатуре смартфонов "з" и "х" - соседи, а при быстром наборе опечататься элементарно. Так что "Азаза" - то же самое "хаха" только неверно набранное.

2. Харакири и Сэппуку

Захотите поумничать, спросите у ваших собеседников: чем отличается харакири от сэппуку? Правильный ответ: и то, и другое - названия ритуального японского убийства. Более того, эти слова даже обозначаются одинаковым набором иероглифов. Но харакири - разговорное слово, а сэппуку - литературное. Вот такие эстеты там у них, в Стране Восходящего Солнца.

3.Заземление

Чем заземление отличается от зануления? Оба выполняют одну функцию - защищают человека от удара током. Однак первое уводит ток через проводник в землю, а второе - автоматически отключает всю систему при коротком замыкании.

А что у вас новенького сегодня?

_фото: medeza.io, blogs.informator.news,