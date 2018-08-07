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Писательница Лидия Раевская уверена: если вам кажется, что ваш мужчина козёл — вам не кажется. Просто это чей-то чужой мужчина. И для каждого из нас у Судьбы есть Свой Человек.

Лидия Раевская писательница, сценарист, блогер

«Козёл» и «сука» — субъективные понятия, если дело касается личных отношений. Не, ну твой начальник вполне может быть козлом объективно. Или соседка сукой. Если все восемь подъездов 16-этажного дома так единогласно считают.

А в отношениях всегда всё субъективно, и твоя бывшая сука — сейчас чья-то радость и свет в окне. А на твоего бывшего козла кто-то сейчас не нарадуется. И дело не в том, что «кому и кобыла невеста» и «ну есть же кто-то, кому «Ура! Он лучше, чем бомж — будем моим королём!», а в том, что вот именно с тобой люди именно такие.

Вот был у тебя мужик: на диване все время лежал с мордой недовольной, пиво пил и сроду тебе подарочки не дарил. Ты с ним пять лет промучилась и бросила. И думаешь такая: Господи, ну кто ж это барахло подберёт-то?

А потом узнаёшь, что он бабу себе нашёл, три года с ней уже, на руках носит, цветами заваливает, две шубы ей подарил и в Париж свозил. А тебе за все пять лет он подарил бесплатный магнитик из «Пятёрочки» и свозил в Воронеж, к маме на дачу, где ты неделю под вопли о том, что ты дура криворукая — помидоры в банки закатывала. И ты такая: Кааааак??? Что я делала не так??? Я ж его и в жопушку целовала, и прощала ему всё, и даже ни разу его маму не обозвала старой кургузой жужелицей! И мне ничего, а той бабе — всё? За что?!

Или вот жил ты с бабой тоже лет пять. Всё надеялся, что она оценит твоей души прекрасные порывы. Ты ей и цветы дарил, и со всем соглашался, и голос на неё за все пять лет ни разу не повысил, а она сука сукой. И гуляла от тебя ещё как кошка дворовая. Ты плакал, уходил, бухал, и возвращался обратно. И опять с цветами. А она опять как кошка. И вот всё уже, последняя капля, ты больше не можешь, и от бабы ушёл навсегда. И думаешь: «Так и будет эта скотина по чужим кроватям прыгать ещё лет десять, а потом замуж ей приспичит — а всё, кому нужна старая потаскуха-то? Ей и так уже под тридцать».

А потом хоп — и случайно узнаёшь, что она и замуж вышла, и троих детей уже родила, и мужу своему борщи варит, и дома сидит как пришитая. Вот как так-то? Новый мужик по голове её бил что ли до полной амнезии, и теперь она не помнит какой мразью всегда была?

А всё просто. Не твой человек — он тобой не дорожит. И его любовь и преданность ты не купишь никакими цветами, борщами, и королевскими минетами. Ты можешь быть очень красивой, и думать, что уж после Бентли-то никто на 412-й Москвич не пересядет. А он найдёт себе мышь серую, с толстой жопой, и будет её обожать всю жизнь. А тебя он просто никогда не любил.

К красоте быстро привыкают, и также быстро начинают видеть в ней изъяны. Через пару месяцев мужик уже ловит себя на мысли: а что там в ней красивого-то? Баба как баба. Только с вооооот такой короной ещё. Как будто прям Анжелина Джоли меня осчастливила. Обычная баба, понтов только дофига, и душная ещё.

На работе вон Ленка-колобок есть. Маленькая, толстая, кругленькая вся, и очень клёвая. Третью неделю спать не могу — о ней думаю. А моя баба каждый божий день в СПА, к косметологу, на фитнес, эпиляцию, отбеливание зубов, наращивание волос и вечером такая перед зеркалом стоит довольная, и меня спрашивает: «Ну что, чудовище, ты хоть понимаешь, КАК тебе повезло в этой жизни? Такую женщину себе отхватил я не знаю как». Очень она потом орала, когда узнала на кого я её променял. Козлом ещё обзывалась.

Все мы чьи-то козлы и чьи-то суки, жизнь людям испортившие. И для каждого из нас у Судьбы есть Свой Человек — тоже, конечно, чей-то козёл и чья-то дура. Только для нас он будет светом в окошечке, а мы для него — счастьем долгожданным.

Поэтому, если тебе кажется, что твой мужик козёл? — тебе это не кажется. Просто это чей-то чужой мужик. Не суй упорно свой ключ не в ту замочную скважину: ну не откроется там дверь за нарисованным очагом. И не трать ты время зря. Ищи свою скважину. А даже если и не найдёшь её никогда — так хоть чужим людям жизнь не испортишь. И себе тоже.

источник: cosmo.ru_

_фото автора: lidiya-raevskaya-knigi.obivka.spb.ru