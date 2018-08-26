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Да мало сейчас читают, конечно. Любая начитанная женщина на излете грустно вздохнет: "А вот раньше...", и слюнявым пальцем перелистнет третий том "Войны и мир".

Если школьная программа по литература прошла мимо вас, то добро пожаловать в мир сокращений и обобщений. В социальной сети фейсбук набирает оборот страница пользователя Николая Михайлова, который умудряется шесть сотен страниц уместить в три строчки пересказа. И выходит, кстати, здорово.

"Если женщина вышла замуж не по любви – жди беды: сначала молодой архитектор погибает под колесами автобуса, убегая от нее; потом умирает старый глава семейства, ожидая ее… (Вы прочитали краткое содержание романа Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах»)



"Казак Прокофий привез из «турецкой кампании» трофей - наложницу-турчанку, которую чуть позже линчевали его односельчане… шестнадцатилетнюю Аксинью изнасиловал ее отец, которого позже убили его жена и сын… Митька пригласил Елизавету на рыбалку и там изнасиловал… Наталья пыталась убить себя, перерезав горло косой… половина станицы передралась с другой половиной станицы, и тут, слава Богу, война…" (И это только 1-я из 4-х книг М.А. Шолохова «Тихий Дон»)



Ненужному землемеру не удалось получить работу ненужного школьного сторожа, поэтому он стал работать ненужным конюхом. А все потому, что чиновники не желают менять своих привычек принимать посетителей в постели. _(Вы прочитали краткое содержание романа Франца Кафки «Замок»)_



Гражданская война в России… Сначала переодетый в белогвардейца красногвардеец Телегин натыкается на белогвардейца Рощина. Затем переодетый в красногвардейца белогвардеец Рощин натыкается на красногвардейца Телегина. Затем они оба натыкаются на Дашу и Катю, те переодеваются, и они идут в Большой театр слушать доклад вождей о том, как много крови пролито, и как много еще предстоит… (Вы прочитали краткое содержание романа А.Н. Толстого «Хождение по мукам»)



Они влюбились и поженились. Она тут же стала рожать ему детей. Нарожала пять штук, пока он ее не убил. (Вы прочитали краткое содержание повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната»)



Юная графина влюбилась в родовитого благородного князя и собралась за него замуж.

Но не вышла.

Затем юная графиня влюбилась в родовитого ничтожного князя и собралась с ним бежать.

Но не сбежала.

Затем юная графиня влюбилась в незаконнорожденного графа, родила и успокоилась.

(Вы прочитали краткое содержание романа Л.Н. Толстого «Война и мир»)



Молодая женщина ради молодого офицера бросила старого богатого мужа. Молодой офицер ради молодой женщины бросил военную службу. В итоге молодая женщина бросилась под поезд и умерла, а молодой офицер уехал воевать и умер.

А Левин, женившись на Китти, боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться.

(Вы прочитали краткое содержание романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»)



Жил в России идиот. Его вывезли в Европу. Там его вылечили. Он вернулся обратно в Россию. Опять сошел с ума. Причем - окончательно. (Вы прочитали краткое содержание романа Ф.М. Достоевского "Идиот")

