Woman |

Популярный способ определения депрессивного состояния предложил психотерапевт Аарон Бек. В 1961 году на основе анализа клинических случаев он составил список самых значимых симптомов депрессии. Их вышло 21. По этому списку Бек разработал тестирование, которое и по сей день помогает оценить вероятность и уровень депрессии.

Знакомство с тестом Бека натолкнуло меня на мысль. Если эти симптомы говорят о наличии депрессии, значит, их отсутствие соответствует состоянию, близкому к счастью. Тогда я выбрал семь самых понятных критериев и «перевернул» их. Каждый я превратил в утверждение человека, уверенного в себе и счастливого.

Я не тревожусь о будущем

Для счастливого человека главный ориентир во времени — сейчас. Он не тяготится ошибками прошлого (об этом дальше) и не тревожится о будущем. Почему?

Потому что понимает, что сейчас делает всё, что в его силах.

В одной статье я прочитал верный способ определить истинные желания человека: посмотреть, что он делает сегодня. Ни его планы, ни достижения прошлого, а текущие действия соответствуют личным стремлениям.

Знаешь, что главное в жизни? Главное — то, что жизнь одна. Прошла минута, и конец. Другой уже не будет…

_Сергей Довлатов_



Я не чувствую себя в чём-то виноватым

Кажется, что это утверждение говорит о недостатке совести. Давайте разберёмся.

Депрессия и эмоциональная подавленность заставляют думать о том, что мы могли бы исправить, как могли бы поступить по-другому. Но вернитесь к прошлому пункту: мы не можем. В каждый момент времени мы делаем всё, что в наших силах.

Подумайте вот о чём: если вы ошиблись, значит, по-другому быть и не могло. Потому что в противном случае вы бы не ошиблись. Понимаете?

Я не чувствую, что могу быть наказан за что-либо

Невротические переживания заставляют думать, что мы заслуживаем наказания. За мысли, поступки, желания. Человек в депрессии считает, что кто-то извне вершит над ним правосудие.

Правда в том, что только мы отвечаем за свои решения. Это значит — принимать каждое из них, плохое или хорошее, и двигаться дальше.

Я знаю, что я не хуже других

Сравнение себя с окружающими — классический признак разрушенной самооценки. Только подумайте, первый корень слова — «сам», значит, чужая оценка вообще не должна нас беспокоить.

Человек счастливый не будет доказывать кому-то, что он лучше. Пока он таков в своих глазах, остальное будет неважно. К сожалению, некоторым ближе старая пословица: «Не беда, что своя корова сдохла, плохо, что соседская жива».

Учитесь гордиться достижениями потому, что они ваши, а не потому, что их кто-то оценил.

Я редко откладываю свои решения

Люди, которые всё откладывают, боятся отвечать за свои решения. Боятся не довести дело до конца или сделать плохо. Для них проще не делать вовсе.

У российского психолога Михаила Лабковского есть на этот счёт правило: придерживайся решений до конца. Если ты договорился о встрече с другом, тебя ничто не остановит, разве что обстоятельства непреодолимой силы. Никаких сомнений. Решил и довёл дело до конца.

Отложенные решения порождают неуверенность. Решения, доведённые до конца, — здоровую самооценку.

Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно

Как внешность соотносится со счастьем? Очень просто. У психически уязвимого человека внешность — критерий самооценки. Ему важно, чтобы окружающие оценили его старания и поделились одобрением.

Всё иначе для здорового человека. Он понравится себе и в спортивных штанах, и в пиджаке от Armani, потому что знает — внимания заслуживает только характер. Смотреться в зеркало нужно по необходимости. Всё остальное за нас расскажут поступки.

Я не утратил интереса к другим людям

Социализация — врождённая потребность человека. Она берёт начало в детстве, когда мы воспринимаем других как источник знаний о мире и о себе. Этот процесс продолжается до старости.

Возможно, вы слышали о гарвардском исследовании счастья, одном из самых долгих социальных экспериментов (он начался в 50-х годах прошлого века). Его целью было выявить критерии счастливой жизни.

И вот в 2009 году на вопрос «Какое открытие в своей работе вы считаете самым важным?» бывший руководитель проекта ответил:

«Единственное, что на самом деле имеет значение в жизни, — отношения с другими людьми».



Не забывайте об этом и поддерживайте связь с окружающими. Особенно с близкими.

Описывая эти утверждения, я преследовал единственную цель — напомнить о важности быть счастливым. Нестрашно, если некоторые из них вы ещё не готовы применить к себе. Главное — теперь вы лучше понимаете, как это сделать. Музыкант Карлос Сантана сказал однажды:

«Быть счастливым — это не цель и не приобретённое благо. Это решение».



Осталось только его принять.

источник: lifehacker.ru