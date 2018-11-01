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Клаудиа Хэммонд - автор этой статьи, была инициатором международного опроса Би-би-си, написала не один материал на эту тему и теперь решила обобщить то, что удалось узнать в ходе исследования. А мы рассказываем вам в сокращенном варианте, который легче и быстрее понять.

Итак, пять выводов, которые противоречат сложившимся представлениям об одиночестве и о тех, кто от него страдает.

1.Молодые чаще чувствуют себя одинокими, чем пожилые

"Когда вы говорите об одиночестве, держу пари, вам представляется пожилой человек, который живет один и редко с кем-либо общается.

На самом деле, разница между возрастными группами поражает. Уровень одиночества оказался наиболее высоким среди тех, кому от 16 до 24 лет. В этой группе 40% признались, что часто и очень часто испытывают одиночество.

Когда мы спрашивали о том, в каком возрасте люди чувствовали себя наиболее одиноко, даже пожилые люди чаще всего называли юность, пору взросления.

Хотя мы привыкли считать молодость порой свободы и обилия развлечений. Это еще и сложный переходный период, в который человек как правило покидает родной дом, родителей, друзей детства, начиная учебу в колледже или устраиваясь на первую в жизни работу. Тогда-то люди и пытаются понять, кто они, где их место в этом мире, еще не привыкли к новому для себя чувству одиночества, не научились с ним справляться и поэтому переживают его наиболее остро.

2. 41% считает, что одиночество может сыграть благотворную роль в жизни

Люди научились выживать, организуясь в группы сотрудничества, совместной деятельности. Если человек чувствует себя исключенным из такой группы, появляется чувство одиночества, которое заставляет его искать новые связи, новую компанию, новых друзей, или возобновлять старые отношения.

Проблема только в том, что одиночество может принять хронический характер и начать негативно влиять на общее благополучие и даже на здоровье.

Постоянное ощущение себя одиноким рано или поздно может привести к депрессии. Показательно, что в ходе нашего исследования, хотя 41% участников заявил, что одиночество может играть положительную роль, среди собственно одиноких положительно воспринимает этот факт только 31%.

3.Те, кто страдает от одиночества, в плане социальных навыков ничем не отличаются от среднестатистического человека

Иногда считают, что те, кто чувствует себя одиноко, просто не умеют заводить друзей, и если их научить навыкам общения, все должно наладиться. Но, как мы обнаружили, это совсем не так.

Главный элемент межличностного общения - умение понять, что чувствует другой человек.

Один из способов проверить, насколько люди владеют таким навыком - показать им серию лиц и спросить, какие, по их мнению, эмоции выражают оппоненты.

В ходе таких экспериментов выяснилось, что одинокие определяют эмоции других не хуже тех, кто одиноким себя не ощущает.

Отсюда вывод: к одиночеству приводит душевная тревога и жизненные обстоятельства, а вовсе не отсутствие навыков общения.

4.Зима приносит не больше одиночества, чем любое другое время года

Британский комик Сара Милликан на каждое Рождество проводит в "Твиттере" кампанию (очень популярную и успешную) #joinin, когда те, кто чувствует себя одиноко в этот день, могут поговорить друг с другом.

А если же вы живете в Северном полушарии, то Рождество у вас случается посреди зимы, когда люди больше времени проводят дома, что сгущает ощущение изолированности от мира.

Тем не менее мы обнаружили, что для одиноких зима ничем не отличается от других сезонов.

Мы просили назвать самое тяжелое время года, и более двух третей опрошенных ответили, что зима в этом смысле ничем не отличается от других сезонов.

Более того, на Рождество еще можно зазвать гостей, а вот летом, когда все поголовно уезжают в отпуска, чувство брошенности и забытости может зашкаливать.

5.Те, кто часто чувствует себя одиноким, обладают гораздо более развитой способностью к сопереживанию

В нашем исследовании измерялись два типа эмпатии. Первым было сочувствие людям с физической болью. Второй тип - насколько вы сочувствуете тем, кто, например, подвергается травле в школе, кого игнорируют друзья или кого бросил любимый человек.

Что касается первого варианта, то все сопереживают очень схоже. А вот "социальная болиь" более глубоко понимается как раз одинокими людьми.

Именно они принимают близко к сердцу любые страдания других, поскольку на своем опыте хорошо знают, как это - быть изолированным от общества."

источник: bbc.com