﻿ Виктория Филиппова: Как перестать бояться что-то упустить, Mixnews.lv

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Вам кажется, что все знакомые — успешные люди, и только вы ничего не успеваете, погрязнув в рутине? Поздравляем, у вас признаки синдрома FOMO

Все чаще в профессиональной среде слышится термин FOMO — feeling of missing out, чувство, что ты что-то упускаешь.

Что-то «важное» проходит мимо, пока ты занят своими делами. Оно вызывает тревогу и беспокойство.

И заставляет человека распыляться, хвататься за все подряд и в отчаянии запрыгивать в последние вагоны поездов, уходящих в противоположных направлениях.

Если хотя бы одна из перечисленных ниже ситуаций болезненно отзывается у вас, то могу предположить, что вы тоже стали жертвой синдрома FOMO. Были ли у вас подобные мысли?

«Бывшие однокурсницы делают блестящую карьеру, а я «застряла» во втором декрете подряд. Сколько интересных проектов я пропускаю! Когда я, наконец, выйду на работу, рынок будет уже не тот и быстро вырасти не получится».

«Коллеги получают второе высшее и даже МВА, а я совсем погрязла в рабочей рутине и упускаю свой шанс на развитие и карьеру».

«Друзья разместили пост, что отправляются в индию на ретрит. 10 дней випассаны, а потом путешествие к аюрведическим центрам. Как семейные люди могут выкроить столько времени лично на себя?»

«Когда она успела родить третьего ребенка? Ей же только 30! А я даже замужем еще не была».

«Как ей удается быть HR-директором крупной компании и при этом так много публиковаться, выступать и вести популярный блог в соцсетях? Я на такой же должности целыми днями в офисе, и у меня нет ни минуты свободного времени».

И я столкнулась с эффектом FOMO, когда моему среднему сыну было три месяца. Мне позвонил новый заказчик-работодатель, и я договорилась поехать к нему с одним из своих коллег-партнеров. Мне очень не хотелось этого делать. Малыш был такой уязвимый, маленький и трогательный. А дома был целый мир: уютный и защищенный, словно кокон, из которого не хочется выбираться во внешний мир. Зачем я согласилась на эту встречу? Всему виной дурацкое чувство, что что-то пройдет мимо меня, что сидя дома, я упускаю карьерные и финансовые возможности.

Утром в день встречи у малыша поднялась температура. Я металась как тигр в клетке: я же подвожу коллегу, с которым договорилась ехать, и свою компанию, выгляжу безответственно перед новым клиентом! В итоге на встречу я не поехала, осталась дома с ребенком, но очень сильно переживала, что подвела и пропустила важное бизнес-мероприятие.

Сейчас по прошествии времени я даже не помню, в какую компанию должна была ехать, но отлично помню, как переживала за больного ребенка. Какой глупостью с моей стороны было думать, что я что-то упускаю там, вовне, когда самое важное было со мной, «внутри» моего мира.

Похожее происходит и с пользователями соцсетей. Многие там словно проживают параллельную жизнь. Людьми движет тот же страх что-то пропустить. Им кажется, что настоящая жизнь там, в виртуальной реальности.

Идея устроить себе отдых от соцсетей у многих из нас вызывает чувство тревоги и беспокойства. А если что-то важное? А если все будут в курсе, а я нет? И даже на несколько дней «выпасть» из этого агрессивного потока информации и «сойти с радаров» своих подписок далеко не у всех получается.

При этом те же соцсети и усиливают сожаление об упущенных возможностях. Когда обычная женщина видит, что другие успевают строить карьеру, рожать детей, ездить на ретриты, выпускать книги, учиться на всевозможных курсах, запускать свои онлайн проекты, — ей кажется, что она пропустила все на свете и теперь находится на обочине чужого успеха.

Работа над собой

Синдром FOMO опасен тем, что заставляет сомневаться в себе и уводит фокус внимания с по-настоящему важных для человека вещей. Так как же ему противостоять?

Есть две тактики, которые можно использовать, чтобы не дать этому чувству дестабилизировать свою жизнь.

1) Задайте себе вопрос: допустим, я реализовала это (поехала на ретрит, написала книгу, пошла на МВА, стала учить китайский), но никто, кроме меня об этом не знает и не сможет оценить. Испытываю ли я, тем не менее, от этого счастье и удовлетворение? Если ваш ответ «да», то цель похожа на истинную. Прогоните все дразнящие вас идеи и проекты через этот вопрос. Уверена, многие из них окажутся ненужными.

2) Существует «теория волн», согласно которой разные сферы жизни в различные периоды времени то приподнимаются, то проседают. Вот волна подняла на гребень вашу карьеру, и та развивается стремительно и успешно без каких-то явных с вашей стороны усилий. Сфера хобби, личного времени и отдыха в этот момент оказалась внизу. И это не проблема, потому что в следующий период времени придет другая волна, и у вас появятся возможности для отдыха и путешествий, а карьера чуть сбавит обороты.

Надо довериться этому естественному ходу событий, не ломать его и себя, стараясь успеть все и сразу. Прислушайтесь и присмотритесь к тому, что происходит в вашей жизни, постарайтесь уловить текущий тренд, сфокусироваться на нем и «оседлать волну». Так легче достигать успеха, чем бороться с течением.

Многие вещи становятся очевидны лишь спустя какое-то время или с высоты прожитых лет и обретенного опыта. Но жизнь так быстро проходит, такая она стремительная, что важно уметь отделять зерна от плевел в моменте (а не спустя годы), сосредотачиваться на главном и не испытывать сожалений, если какие-то из возможностей пролетают мимо.

источник: Forbes.ru