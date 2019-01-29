﻿ Мужское мнение: "О бедной Присцилле замолвите слово", Mixnews.lv

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У нас в штате есть роскошный мужчина. У этого мужчины есть отличное мнение на тему некрасивых жён богатых людей. И нам это мнение нравится. Публикуем для вас с разрешения автора.

"Я тут как то пропустил бомбление пуканов на тему некрасивой жены Цукерберга.

В 90-х было много историй про то, как на вечера встречи выпускников двоечники приезжали на новых "бэхах", а сутулые отличники с первой парты на трамвае.

Просто наглость и силу монетизировать было проще, чем таблицы Брадиса и синусы с косинусами. Двоечники на "бэхах" сформировали запрос на определенный тип дам. Назовем их тигрицы. Такие, знаете хищницы. Леопардовые юбки, сиськи feat. силикон, ну, вы знаете, кому я рассказываю. Такая глянет на двоечника с другого конца стойки томным взглядом: он сразу под стол сраженный стрелой Амура.

А потом двоечники начали заканчиваться. Как поет Монеточка "В девяностые убивали людей". И вот теперь, на пятнадцатую годовщину выпускного, уже те самые задроты с пятерками по алгебре и тройками по физкультуре начали приезжать на бэхах. Вдруг оказалось, что кузницей хороших зарплат оказались не поля Ирландии и тюремные университеты, а РТУ.

С развитием информационных технологий профессия инженер оказались доходнее умения "обкашлять вопросики". Так вот, о чем я.

Миром правят задроты: Цукерберг, тот лысый из Амазона (из brazzers тоже), Пейдж, Джобс, Возняк. А не Трамп, Брэнсон и Абрамович. Я плохо вижу муклу с ботоксными губками рядом с парнем в растянутой футболке, живущим на кофе и пицце, который рулит стартапами на 200 миллионов денег.

Короче, мы слишком много думаем о том, как мы выглядим, и придаем свой внешности гораздо больше значения, чем оно того стоит. Мы давно живем в новой реальности, где на первое место вышло удобство и комфорт. А многие до сих пор застряли где-то между залитым лаком "Прелесть" начесом и мыслями о том, не увеличить ли грудь..."