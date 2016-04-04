Что в городе
Куда сходить 10-11 марта: афиша на выходные (3)
Школьников приглашают на чемпионат по пляжному волейболу
Людмила Чурсина и Евгений Князев приглашают на премьеру спектакля "Супруги Каренины" (1)
От Шуберта до Ace of Base: "Терем-квартет" отметит 30-летие в Риге
Главное рэп-событие года: в Риге выступит легенда русского рэпа Баста (5)
Культпоход: выставка "100 предметов из Финляндии"
Афиша: Поэтический вечер актера Анатолия Белого (1)
Инна Давыдова: "Глухих к музыке нет. Есть неразбуженные" (7)
Афиша: в Риге открылась выставка "Государство будущего" (7)
Афиша: пять звездных проектов на весну и лето
Афиша: Бразильские мотивы гитариста Кике Синези и виолончелиста Руслана Виленского (3)
В Риге прозвучат великие мелодии Бродвея (1)
Riga Fashion Week: Кого ждать на весенней модной неделе?