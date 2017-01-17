21 января в Риге пройдет традиционная "Семейная ярмарка" (1)
21 января с 9.30 до 16.00 в Спортивном манеже (ул. Маскавас, 160) пройдет традиционная ежемесячная "Семейная ярмарка". Вход -- свободный.
Задача ярмарки всегда состояла в том, чтобы, с одной стороны, поспособствовать латвийским производителям показать свои товары, а с другой -- помочь покупателям найти интересные товары этих самых производителей.
С каждым годом посетителей все больше привлекают предложения именно латвийских производителей. Не все маленькие фирмы имеют возможность участвовать в больших выставках, а вот выйти на такую демократичную ярмарку и представить свои изделия -- вполне реально.
На ярмарке можно будет найти товары от прекрасных латвийских швейников, великолепный латвийский трикотаж, сумки, натуральные лечебные кремы, косметику, постельное белье, женское белье, хозяйственные вещички, посуду и бытовую химию и прочее не только из Риги, но и из других городов Латвии.
Кроме того, на ярмарке посетителей ждет богатое разнообразие импортных товаров на любой вкус и кошелек.
Дополнительная информация -- на сайте www.pokupki.lv и в социальной сети Facebook.
Мы в прошлый раз не успели из-за моей работы доехать до ярмарки и отдать пакет с тапочками и носочками, которые купили специально для детишек. И мои дочечки очень расстроились из-за этого.
Так что в этот раз обязательно приедем и привезем наш пакетик! А старшая моя доча сама связала еще 2 пары шерстяных носков в подарок деткам!