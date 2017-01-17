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21 января с 9.30 до 16.00 в Спортивном манеже (ул. Маскавас, 160) пройдет традиционная ежемесячная "Семейная ярмарка". Вход -- свободный.

Задача ярмарки всегда состояла в том, чтобы, с одной стороны, поспособствовать латвийским производителям показать свои товары, а с другой -- помочь покупателям найти интересные товары этих самых производителей.

С каждым годом посетителей все больше привлекают предложения именно латвийских производителей. Не все маленькие фирмы имеют возможность участвовать в больших выставках, а вот выйти на такую демократичную ярмарку и представить свои изделия -- вполне реально.

На ярмарке можно будет найти товары от прекрасных латвийских швейников, великолепный латвийский трикотаж, сумки, натуральные лечебные кремы, косметику, постельное белье, женское белье, хозяйственные вещички, посуду и бытовую химию и прочее не только из Риги, но и из других городов Латвии.

Кроме того, на ярмарке посетителей ждет богатое разнообразие импортных товаров на любой вкус и кошелек.

Дополнительная информация -- на сайте www.pokupki.lv и в социальной сети Facebook.