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В рамках концертного турне по случаю своего 85-летнего юбилея 29 января в 19.00 в Большой гильдии выступит французский композитор, пианист, дирижер и аранжировщик Мишель Легран.

Помимо прочего, маэстро известен как автор саундтреков к более чем 200 фильмам, в том числе -- к таким всемирно известным как "Шербурские зонтики"(1964) и "Афера Томаса Крауна"(1999). Легран -- обладатель высших наград в области кино и музыкальной индустрии: шести "Оскаров", семи "Грэмми", "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и др.

В программе концерта "Legrand Jazz" прозвучат как новые, так и хорошо известные мелодии из кинофильмов в джазовых вариациях. В Риге Мишель Легран выступит в составе джазового трио вместе с Франсуа Лезо (контрабас) и Пьером Бусаже (ударные).

Билеты на концерт можно приобрести в сети Biļešu Serviss.