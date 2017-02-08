В минувшие выходные в выставочном комплексе "Ķīpsala" прошла главная туристическая выставка года, которая объединила в своей экспозиции более 470 стендов с актуальными предложениями примерно 850 туристических компаний и 41 стран мира.

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Мы, побывав на мероприятии, готовы поделиться впечатлениями. Начать можно комплиментов холлу, посвященному Латвии. Стенды регионов, спа-отелей и небольших гостиниц, фермерских хозяйств и самостоятельных народных умельцев были действительно хороши.

Посетителям предлагались кулинарные мастер-классы, лепка из глины, красивые ювелирные изделия, хлеб, мёд и другие угощения.

И это не считая заманчивых спецпредложений для отдыха в разных уголках нашей страны. Детвору знакомили с новым динопарком, открытие которого вот-вот состоится, и радовали призами за участие во всевозможных викторинах и конкурсах.

А вот в зале, в котором расположились большие и маленькие турфирмы, которые организуют путешествия по всему свету было не так жарко, как предполагалось.

Львиная доля стендов принадлежала крупным турагентствам. Небольшие же туроператоры предлагали аналогичные хэдлайнерам услуги, но вот особенно выгодными предложениями не прельщали.

Да и в целом по выставке рекламируемых "до -55%" мы так и не нашли. Нет, мы понимаем, реклама и все остальное преувеличение ради толп жаждущих эконом-отдыха, но надо же и меру знать.

Ладно, оставим математику, продолжим знакомство с выставкой. Немалая часть стендов была посвящена целым странам. Литва, Эстония, Турция, Грузия, Украина, Беларусь, Тобаго, Чехия, Италия, Испания, Израиль – каждое государство рекламировало себя, как могло: красочными буклетами, вкусными фуршетами и небольшими сувенирами взрослым и детям.

Одним словом, мероприятие получилось ярким, интересным и довольно информативным. Помимо предложений заграничных курортов мы, например, с удовольствием собрала все брошюрки прибалтийских туристических объектов и маршрутов, чтобы с наступлением тепла выбираться на уикенды и семьи с собой прихватывать.