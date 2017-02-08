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В прошедшее воскресение, 5 февраля, в Риге, в гостинице Radisson Blu Daugava, прошла пятая свадебная выставка WedExpo Day4you.

Под одной крышей вновь собрались лучшие представители свадебного бизнеса, замечательные артисты и шоумены и, конечно же, молодые пары сезона 2017.

Всего 73 компании приняли участие в выставке, а "заглянули на огонек" почти полторы тысячи человек. Из чего можно сделать вывод, что демографический кризис в этом году нам не грозит.

Кстати, тех, кто решил задуматься о свадьбе, не дожидаясь 14 февраля, ждал приятный сюрприз - каталог скидок. Сэкономить на столь дорогостоящем мероприятии приятно. Даже, если это мелочь.

В принципе, все, что нужно молодым людям, чтобы достойно отгулять свадьбу, можно было найти под одной крышей: от ивент-агентств до дизайна пригласительных.

По традиции, каждая молодая пара имела возможность принять участие в лотерее, а счастливчики еще и выиграли. Главными призами стали свадебный пакет на сумму 1000 евро от компании Sweetevents и 5000 евро на организацию свадьбы от Heaven 67. Словом, любовь - она и в зимнюю стужу любовь!

Фото: Сергей Скопинцев