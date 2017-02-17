Woman |

Театральное сообщество #КакМнеТеатр основано в конце ноября 2016 года и к настоящему времени насчитывает пока 2 000 участников. Однако на сегодня - это единственная площадка в Латвии для свободной публикации мнений и дискуссий о театральных постановках. Никакой джинсы, никакой заказухи, никакой лояльности - все честно.

Главное, что здесь высказываются не только профессиональные критики, но и обычные зрители, чье мнение порой радикальным образом расходится с мнением профессионалов.

Несмотря на столь юный возраст, сообщество быстро становится популярным среди завсегдатаев храма Мельпомены. Кроме того, там была создана система голосования, по результатам которого стали известны лучшие постановки прошедшего года.

Такими стали: «Привидение из Кентервиля» (Рижский русский театр им. М.Чехова, режиссер Игорь Коняев, драматург — Алексей Щербак); в номинации «Балет/Опера» победила опера «Фауст» (режиссер Аик Карапетян), а в номинации «Лучший гастрольный спектакль» — «Обыкновенная история» (режиссер Кирилл Серебренников, московский театр Гоголь-центр, гастроли организовал Латвийский национальный театр).

В минувший четверг представители сообщества вручили режиссеру Аику Карапетяну, директору Национального театра Оярсу Рубенису и драматургу Алексею Щербаку дипломы, цветы и... большие корзины с яблоками.

Как рассказала основатель и администратор группы Оксана Мигунова, в новой премии особенно ценно, что это — выбор простых зрителей, а не профессионального жюри. «Сами выбрали, сами собрали деньги на призы, сами наградили».

Почему выбран столь необычный приз? «Это бунинские яблоки... Они напоминают, насколько жизнь хрупка и скоротечна. А может, они ничего не символизируют. В конце концов, в отличие от кубков и статуэток, их можно просто съесть».

ФОТО: Наталья Новикова