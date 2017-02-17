Знаменитый обладатель премии «Латинской Грэмми», гитарист и композитор Кике Синези (QUIQUE SINESI) и международно-признанный виолончелист Руслан Виленский выступят 4 марта в 19:00 в Колонном зале Музея истории Риги и мореходства в рамках серии концертов «VILENSKY LIVE».

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Кике Синези получил своё признание за невероятное умение сочетать традиционную аргентинскую музыку и современный джаз. Музыкант создал собственный художественный стиль и видение, совместив традиции латиноамериканской гитары и джазовую гармонию.

На своих концертах Синези использует 7-струнную испанскую гитару, гитару пикколо и чаранг.

А в Риге аргентинец выступит с международно-признанным виолончелистом Русланом Виленским, музыкантом, который играл на лучших площадках мира. Одновременно с успешной карьерой классического музыканта, Руслан создал и продюсирует музыкальные международные проекты.

Билеты можно приобрести в кассах «Biļešu serviss», на заправочных станциях «Statoil» по всей Латвии, на сайте