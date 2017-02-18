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Вчера, 17 февраля в залах отремонтированного Латвийского национального художественного музея, "группа в полосатых купальниках", а точнее, группа художников, получила пятую премию Пурвитиса - самую почетную премию в этой области.

Криш Салманис, Анна Салмане и Кристап Петерсон стали обладателями награды, славы и денежного приза в размере 28 500 евро (и что подчеркивается отдельно: до выплаты налога. Тяжела жизнь гения).

Победителя с трудом и "болью в горле" выявило жюри, состоящее из семи человек, а собственно финалистов определили на закрытом заседании после четырехчасовой дискуссии. Из восьми финалистов именно это трио художников вышло на пьедестал и сорвало джекпот.

Нам трудно судить, мы не искусствоведы, но читатели сами могут оценить великую красоту наших умельцев - приз они получили за выставку "Песня", которая проходила в выставочном зале "Арсенал" в 2015 году.

Как отметила директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце, работа Криша, Анны и Кристапа, по-своему, предлагает пересмотреть "систему национальных ценностей" 20 века и предоставить зрителям возможность ответить на вопрос: соответствует ли она и 21 веку.

Сами же художники исследовали слова песен, которые звучали в финале "Праздника песни" с 1990 по 2013 (тут стоит отметить, что "Праздник песни" проходит не каждый год).

В ходе серьезного научного исследования выяснилось (барабанная дробь, интрига, задерживаем дыхание), что чаще всего в текстах встречается слово "солнце", после чего следует слово "дочь" и на третьем месте, очень символично, - "Бог".

Именно это заключение и отразили художники в своей экспозиции "филигранно создав актуальную выставку". Поздравляем победителей и с нетерпением ждем следующих шедевров!

Текст: Евгения Шафранек Фото: Гатис Розенфелдс