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С 24 по 26 марта в холле SKONTO в рамках ежегодной выставки Expo Beauty 2017 пройдет серия образовательных встреч “Beauty classes”. Событие является уникальным – впервые на одной площадке соберутся эксперты и хедлайнеры всех основных представителей beauty-направлений, чтобы провести ряд бесплатных мастер-классов, лекций и образовательных семинаров для всех желающих.

На протяжении трех дней выставки ведущие визажисты, парикмахеры, косметологи, СПА-специалисты и доктора поделятся актуальной информацией и опытом в своей области, познакомят профессионалов отрасли и потребителей с современными технологиями и методами работы, презентуют новую продукцию и технику ее применения.

Также выставочная программа Expo Beauty традиционно включает в себя ряд состязаний профессионалов, конкурсов, мастер-классов и зрелищных шоу. Свои услуги и продукцию продемонстрируют латвийские и зарубежные компании, представляющие beauty-индустрию. Среди брендов, чьи представительства уже подали заявку на участие в выставке: Schwarzkopf, NYX, Micabella, NICE Cosmetics, SLA Paris, Angel Professional, Lashprof, Dermosil, MISSHA, PURE IDENTITY и многие другие.

Подробности вы можете узнать на страничке мероприятия в социальной сети Facebook.