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Григорий Остер - автор множества книг и таких любимых всеми "Вредных советов" гостит в Риге в рамках Латвийской книжной выставки. И пару часов назад уже встретился с читателями и поклонниками. Конечно, любое произведение, которое автор читает сам - звучит совсем иначе и доставляет отдельно удовольствие и детям, и взрослым. Но помимо книг Григорий побеседовал и за жизнь.

Текст и фото: Евгения Шафранек

Я даже знаю, какие вопросы мне задают чаще всего. Вот они у меня выписаны: что вас вдохновляет? Почему вы решили стать писателем? Как вы пишете свои произведения? Какое произведение вы написали самое первое? Какая ваша любимая книга?

В каком году вы родились и когда вы успеете? Но вообще, есть совершенно другие и гораздо более интересные вопросы! Например, можно спросить: кусал ли вас когда-нибудь крокодил и за что? За то, что вы его дразнили или за ногу? Или, например, вы свои неудачные рукописи сжигаете, рвёте или съедаете? Правда ли, что вы принимаете назад уже прочитанные ваши книги по той же цене, по которой читатели их купили? Это, кстати, частично правда. И главный вопрос: сколько денег вы заработали своими книжками, миллион или больше?

Я писал тексты для сайта президента России "гражданам школьного возраста", но больше, чем уверен, что вы на него не заходили. Что, конечно, очень грустно! Потому что взрослые редко ходят в интернет, а дети ходят в интернет в другие места. Но что написано на этом сайте? Есть смысл процитировать, и всем станет понятно, почему я согласился. Это не личный сайт Путина его прославляющий. Это сайт именно президента России. И этот сайт будет существовать до тех пор, пока любой будущий президент будет с этим сайтом согласен и будет согласен с тем, что там написано.

Там, например, написано. Как узнать, справляется ли президент со своей работой? И написано там следующее: если однажды, ты включишь телевизор и увидишь, что по всем каналам про президента говорят одно и тоже, то есть, что он великий и прекрасный, незаменимый и непогрешимый, знай - президент не справился со своей работой, случилась беда, и в твоей стране больше нет свободы слова, а значит, нет демократии.

Ещё там написано, что президенту запрещается. Например, нарушать правила. Точнее, Конституцию, то есть, законы и правила, которые придумали для себя жители государства. И президента выбирают, чтобы он никому не позволял жульничать и нарушать правила Конституции. И прежде всего, себе самому.

Считаю, что в России у людей и особенно у интеллигенции особое отношение к власти. Они ее или боготворят и хотят перед ней преклоняться, отказываясь практически от своей воли, мечтая, чтобы власть решала за тебя все проблемы. Или эту власть ненавидят и презирают. Но в общем-то да, власть отвратительна, как руки брадобрея. Всякая власть, даже самая демократичная. И мне бы хотелось, чтобы в России к власти относились, как к нанятой прислуге, работнице. И если бы большинство, даже не 86%, а хотя бы 52% вот так относились к власти, я думаю, что мы бы жили в России в другой стране. Гораздо более приятной для человека.

И это не политика и не борьба партий, а совершенно иная ситуация: дети должны понимать, в какой стране они должны жить.

У меня есть книга, которая называется "Сказки с подбробностями", которую я написал уже очень давно. Она по ходу сюжета обрастала все новыми и новыми подробностями и становилась бесконечной. И тогда именно эта книга среди детской литературы стала новаторской - тогда ничего подобного ещё не было.

У меня есть опыт невождения детей в школу. Потому что мне там много чего не нравилось, но конкретно в той школе, куда мы привели своих детей - ковролин, и как там стояли и пели, несчастные дети. Правда, наши дети "первой волны" в школу все же ходили, что изрядно попортило нам нервы.