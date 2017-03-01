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Виртуозный исполнитель романса, народный артист России Олег Погудин порадует зрителей 15 марта в Большой гильдии с программой «Звезда любви» Мы вновь услышим голос певца, обладающего удивительным талантом, которому больше 20 лет рукоплещут российские и зарубежные концертные залы. В репертуаре Олега Погудина – около тысячи произведений, которые он исполняет на русском, английском, французском, итальянском, испанском, немецком, грузинском, украинском и греческом языках..

«Я не выбирал романс, это он меня выбрал. Ещё в детстве я почувствовал родной язык, с удовольствием пел романсы «Гори, гори, моя звезда», «Ямщик, не гони лошадей». Романс – это воздух, которым я дышу всю жизнь. Остальные направления в жанре лирической песни, будь то песни Вертинского и Окуджавы, или французские, итальянские – это ещё и серьёзная работа, это проникновение в особенности стиля, характера.»

У Олега Погудина – своя аудитория, для которой мелодия и поэтическое слово в романсе одинаково значимы. Имея актерское образование, он строит свои выступления по драматургическим законам. Каждую песню он преподносит как маленькую историю, где содержание определяют атмосфера, настроение, эмоциональный посыл. Поэтому погудинские концерты так мало похожи друг на друга – они зависят от ситуации, зрительских вопросов.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss.