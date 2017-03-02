Woman |

В рижском торговом центре Domina Shopping открылась уникальная экспозиция с весенним настроением – «Слет экзотических бабочек». Более 150 экземпляров бабочек из самых разных уголков мира можно увидеть на первой в Латвии мобильной выставки бабочек со 2 по 9 марта. Все для дам, так сказать, все к 8 марта!

Миниатюрная оранжерея обеспечивает ярким обитателям тропический климат, максимально приближенный к условиям их обитания. Красочные бабочки привлекают внимание каждого - отличная пауза во время изнурительного шопинга. Голубая Морфо, Совиная бабочка, Древесная нимфа, Малахит и Голубая луна - романтичные названия для самых нежных созданий. Загляните на досуге!