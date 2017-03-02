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9 марта в 13.00 в конференц-зале рижского отеля Avalon пройдет творческая встреча с писателем, драматургом и главным редактором «Литературной газеты» Юрием Поляковым.

И у нас для вас две новости: хорошая и не очень. Хорошая заключается в том, что вход на мероприятие совершенно свободный. А вот второе известие: количество мест ограничено и желающим нужно успеть зарегистрировать свое присутствие по e-mail: kulturaslinija@gmail.com

Юрия Полякова ругают, хвалят, им восхищаются и его критикуют. А еще его любят называть последним советским классиком и последним писателем великой советской литературной школы. По его сценариям снято двенадцать художественных фильмов, его пьесы с успехом идут в театре, его проза включена в российские школьные и вузовские программы современной литературы и переведена на многие языки мира.

На встрече гость представит свою новую книгу «Перелетная элита». В книгу вошла публицистика, по которой можно узнать реакцию Полякова-гражданина на самые злободневные вопросы, а также пьеса «Чемоданчик» - о том, как в России президентом стала женщина и о том, как пропал ядерный чемоданчик.

К слову сказать, в Ригу Поляков приедет вместе с театром Сатиры, который представит на суд рижской публики спектакль по его пьесе «Чемоданчик» в постановке Александра Ширвиндта.

Фото: Владимир Федоренко(Sputnik), Михаил Мецель (Tass),