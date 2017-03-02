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Тропический домик Ботанического сада ЛУ встречает весну - с 4 по 12 марта здесь пройдут дни южноамериканских бабочек, а 8 марта вход всем дамам с 50% скидкой.

Пока в природе весна лишь пытается отвоевать свои права у февральской непогоды, в рижском Ботаническом саду теплый сезон достиг своей кульминации - десятки видов экзотических бабочек радуют глаз.

Яркие окрасы мофридов, обманчивый "совиный глаз", ночная красотка с азмахом крыльев до 28 см подарят действительно праздничное настроение даже в том случае, если за окнами оранжереи будет идти дождь.