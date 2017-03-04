Сегодня прошло уже девятое "Женское ралли"!
Woman | 4 марта 2017 года, 19:37
Сегодня на латвийских дорогах было жарко - стартовало уже девятое "Женское ралли". В честь Международного женского дня почти три тысячи участниц приняли вызов и отправились испытывать удачу.
723 корпоративных и частных экипажей постарались завлечь удачу яркими образами, очаровательными улыбками и необычным оформлением машин.
Кстати, количество участников уже само по себе ознаменовало новый рекорд в этом традиционном мероприятии! Так что нет ничего удивительного в том, что ленты всех соцсетей сегодня пестрили хештегами #sieviesuralli - такое мероприятие всегда ждут и к подготовке к нему подходят серьезно и с фантазией.
Фото: пресс-фото