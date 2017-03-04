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Сегодня на латвийских дорогах было жарко - стартовало уже девятое "Женское ралли". В честь Международного женского дня почти три тысячи участниц приняли вызов и отправились испытывать удачу.

723 корпоративных и частных экипажей постарались завлечь удачу яркими образами, очаровательными улыбками и необычным оформлением машин.

Кстати, количество участников уже само по себе ознаменовало новый рекорд в этом традиционном мероприятии! Так что нет ничего удивительного в том, что ленты всех соцсетей сегодня пестрили хештегами #sieviesuralli - такое мероприятие всегда ждут и к подготовке к нему подходят серьезно и с фантазией.

Фото: пресс-фото