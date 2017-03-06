Woman |

В рижском Музее моды появилась возможность послушать цикл лекций Натальи Толкуновой - журналиста, преподавателя МГУ и историка моды.

**23 марта лекция «Гламур Голливуда 1930-х» **

Эпоха джаза 20-х напоминала веселый праздник, которому суждено было закончиться в 1929 году - разразился финансовый кризис Уолл-стрита.

Помощь во время Великой депрессии пришла из-за океана - Голливуд распахнул двери кинотеатров перед зрителями, уставшими от каждодневных проблем. Именно в 30-е годы возник союз кино и моды, который продолжается и по сей день.

24 марта «Светские иконы стиля 1930-х»

В 1936 году не только Великобританию, но и весь мир шокировало известие о желании короля Эдварда VIII жениться на женщине, которую он любит.

«Та женщина», как её презрительно называли, была дважды разведенная американка Уоллис Симпсон, стильная и самостоятельная дама с характером королевы, ставшая причиной конституционного кризиса и отречения короля от трона. Они действительно остались вместе на всю жизнь, и Уоллис стала яркой законодательницей стиля 1930-х.

Но она была далеко не единственной светской иконой стиля этого десятилетия. Кем были эти светские дамы 1930-х, чье положение в обществе, непререкаемый авторитет и безупречный вкус позволили им стать законодательницами мод и остаться на вершине модного Олимпа до глубокой старости.