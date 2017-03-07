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Творческие мастерские, дизайнерский полет фантазии, уникальная коллекции музея Prado - весенняя программа в городских музеях!

Выставка "Богатства Латвии. От коралла до строфарии"

1 марта — 2 апреля

Латвийский музей природы

Рига, улица Кр.Барона, 4

Зная, как у нас любят пиарить даже не очень большие выставки, мы бы сильно не надеялись увидеть нечто глобальное в маленьких выставочных залах Музея природы. Но чем черт не шутит — развитие природы на территории Латвии ab ovo до наших дней.

Гиперреализм. Вариации направления в Латвии

3 марта — 21 мая

Выставочный зал «Арсенал»

Рига, улица Торня, 1

Выставка посвящена появлению и развитию в Латвии гиперреализма на протяжении последних пятидесяти лет. Гиперреализм — особое направление искусство, которое точно и подробно отображает реальность и имитирует специфику фотографии.

Выставка "Латвийская национальная награда в области дизайна 2017"

4 марта — 9 апреля

Музей декоративного искусства и дизайна

Рига, улица Скарню 10/20

"Латвийская национальная награда в области дизайна" - ежегодный конкурс в области дизайна, который помогает выявить, оценить и популяризировать лучшие достижения латвийских дизайнеров. Не всегда нам, простым смертным, понятен высокий смысл искусство. Но, наверное, красота — в глазах смотрящего. В этой выставке представлено 20 лучших работ, поданных на конкурс.

Выставка "Фотоаппараты"

8 марта — 14 мая

Рижский музей югендстиля

Рига, улица Альберта, 12

Развитие общества, мировоззрения и искусства эпохи модерна неразрывно связано с научными открытиями и технологиями, важной частью которых является и развитие фотографии. На выставке представлены фотоаппараты начала 20-го века.

Выставка "Слово женщине". Работы Александры Бельцовой

21 марта — 2 сентября

Музей Романа Суты и Александры Бельцовой

Рига, улица Элизабетес, 57а-26

В 2017 году Александре Бельцовой (1892-1981) исполняется 125 лет со дня рождения. Череду юбилейных выставок музей начинает с преобразования постоянной экспозиции, в которой в течение шести месяцев будут представлены только работы Александры Бельцовой

Выставка Освальда Звейсалниекса "Латгале. Литва"

22 марта — 22 апреля

Галерея «Даугава»

Рига, улица Алксная, 10/12

Освальд Звейсалниекс — один из самых знаменитых латвийских художников. В его работах доминируют пейзажи латгальской природы и малых городов - Лудза, Класлава, Дагда, Виляны, Балвы.

Лекция «Гламур Голливуда 1930-х»

23 марта 18:30

Рижский музей моды

Рига, улица Грециниеку, 24-1

В рижском Музее моды появилась возможность послушать цикл лекций Натальи Толкуновой - журналиста, преподавателя МГУ и историка моды. И 23 марта здесь пройдет лекция «Гламур Голливуда 1930-х — о союзе кино и моды, который продолжается и по сей день

Лекция «Светские иконы стиля 1930-х»

24 марта 18:30

Рижский музей моды

Рига, улица Грециниеку, 24-1

В рамках цикла лекций будет еще одна встреча, где нам расскажут кем были эти светские дамы 1930-х, чье положение в обществе, непререкаемый авторитет и безупречный вкус позволили им стать законодательницами мод и остаться на вершине модного Олимпа до глубокой старости.

Выставка «12 характеров Prado»

25 марта — 16 июля

Музей «Рижская биржа»

Рига, Домская площадь, 6

А вот это мероприятие просто обязательно к посещению. Кстати, мы, кажется, знаем, где будут самые длинные очереди в «Ночь музеев». В музее "Рижская Биржа" откроется выставка из коллекции всемирно известного музея Prado, где будет представлено двенадцать работ всемирно известных мастеров. Паоло Веронезе, Антонис Ван Дейк, Питера Пауль Рубенс, Бартоломео Эстебан Мурильо и другии в самом сердце Риги. Такое пропустить нельзя!

Персональная выставка Кристы Дзудзило "Шестое сотворение мира"

7 апреля — 14 мая

Выставочный зал «Арсенал»

Рига, улица Торня, 1

Немного пугает фундаментальность тем, которые затрагивает художница - сотворение, жизнь, время и личный опыт прошлого, как бы ерунды не вышло. Но знатоки говорят, что для живописи, и для видеоинсталляций Кристы Дзудзило характерны лаконичная ясность, отточенность до последнего знака и символа идей и форм. Ждем!

Выставка "Латвийская международная биеннале керамики"

7 апреля — 18 июня

"Художественное пространство Риги"

Рига, улица Кугю, 3

Еще одна вариация на тему «Что вижу, то творю» - в Большом зале "Rīgas mākslas telpa" пройдет выставка современной керамики, подготовленная в сотрудничестве с Даугавпилсским арт-центром Марка Ротко. 100 латвийских и известных зарубежных художников представят свои работы на суд зрителя.

Семейный день в музее. По следам дизайна

8 апреля 12:00-16:00

Музей декоративного искусства и дизайна

Рига, улица Скарню 10/20

Отличная возможность за символическую плату не только посетить музей, но и попасть на различные творческие мастер-классы, чтобы, так сказать, выплеснуть на полотна свои впечатления от просмотра экспозиций.

Выставка "Премия им. Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи"

21 апреля — 4 июня

Рижская церковь Св. Петра

Рига, улица Скарню, 19

Художник Язеп Пигознис (1934-2014) - один из выдающихся латвийских пейзажных живописцев, в чьих работах природа Латвии предстает во всем своем великолепии и разнообразии. На выставке в церкви Св. Петра представлены лучшие образцы этого жанра, написанные латышскими художниками 21-го века.

Творческая мастерская в Рижском музее югендстиля

Рижский музей югендстиля

Рига, улица Альберта, 12

22 апреля в 14:00

Участники творческой мастерской, вдохновившись декоративными элементами в стиле модерн в интерьере музея и потолочной росписи, смогут создать свои произведения искусства при помощи характерной для начала 20-го века техники оттисков.

«Ночь музеев»

20 мая 19:00-01:00

Ежегодное мероприятие «Ночь музеев» традиционно собирает желающих бесплатно посетить самые популярные музеи страны. В этом году «ночь» будет проходить 20 мая, так что не пропустите и, конечно, рассчитывайте на большие очереди.

Выставка "Сирень"

5 мая — 26 июня

Рижский музей югендстиля

Рига, улица Альберта, 12

Весной свежее дуновение в музей внесет выставка "Сирень". Она знакомит с искусством и предметами домашнего обихода, которые украшены мотивами сирени. Экспозиция является продолжением ранее начатого цикла выставок о цветочных мотивах в искусстве. Только на большую экспозицию не рассчитывайте — в музее нет столько места. Все камерно.