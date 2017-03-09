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В Риге, на сцене Латвийской оперы, впервые вместе выступят солисты лучших балетных трупп США.

Зрители смогут увидеть в их исполнении постановки знаменитых хореографов: Кристофера Уилдона, Джерома Роббинса, а также легендарного Джорджа Баланчина, положившего начала американскому балету и современному неоклассическому балетному искусству в целом.

Организатором фотовыставки, приуроченной к этому событию, выступил Благотворительный фонд Rietumu. По замыслу ее создателей, главная задача выставки – показать красоту пластического танца и современного балетного искусства.

Экспозиция не фокусируется на какой-то конкретной школе и не ограничена определенными географическими рамками.

«На протяжении многих столетий искусство хореографии восхищает, волнует, привлекает представителей разных народов, культур и эпох. Это язык, понятный всем без перевода, и это справедливо в отношении как классики, так и к современного танца. Балет сближает нас, создает ощущение праздника, воспитывает чувство красоты и гармонии.

Устраивая выставку, мы представляли ее как своеобразное pre-party, предваряющее выступления американских артистов в Национальной опере. Таким образом мы приветствуем всех любителей балета и желаем им получить подлинное удовольствие и от выставки, и от предстоящего концерта», – говорит Александр Гафин, член Наблюдательного совета банка Rietumu.

Выставка проходит: 9 марта - 22 марта Рига, улица Весетас, 7 (здание Rietumu banka) Время работы: Пон-пят: 9.00-18.00 Вход свободный