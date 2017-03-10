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19 мая в «Арена Рига» с новой концертной программой выступит блистательная французская певица Патрисия Каас.

Выпущенный 11 ноября 2016 года новый альбом Патрисии Каас стал долгожданным событием для всех поклонников ее творчества. Впервые за последние 13 лет певица записала альбом, в который вошли совершенно новые песни. В последнее десятилетие она исполняла в основном чужой репертуар. Так, альбом "Кабаре" (2008 года) был посвящен музыке 30-х годов в стиле "кабаре" и содержал практически архивные композиции. А студийная работа 2012 года состоит из песен из репертуара Эдит Пиаф в исполнении Каас.

Патрисия Каас подчеркнула, что "сегодня ей хочется, как в старые добрые времена, создать альбом с новыми песнями, соответствующими ее настроению и отношению к жизни".

За выпуском пластинки последует масштабный концертный тур. Сцена остается самой большой страстью певицы, а зрители - самой большой ее любовью! Именно на сцене перед публикой Патрисия Каас предстает во всем великолепии и неизменно покоряет аудиторию своим чувственным образом и неповторимым голосом. «Петь - это значит подниматься на сцену, соблазняя зрителей, бросая эмоции в зал, становиться великой» - говорит певица.

Патрисия Каас — воплощение безупречного французского стиля и шарма. Именно ей в 90-х удалось снова пробудить интерес к французскому шансону, что вылилось в тысячи концертов и миллионы проданных альбомов во всем мире. Французы по праву считают ее культурным послом своей страны.