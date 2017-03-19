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Уже в эту пятницу 24 марта на сцене Большой Гильдии с творческим вечером под названием «Пунктиром» выступит Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова, пожалуй, одна из самых ярких, талантливых и загадочных актрис России. Каждый спектакль с ее участием - событие. «Три сестры» в постановке Волчек, новаторские «Мамапапасынсобака», «Гроза» Нины Чусовой, «Голая пионерка» или «Антоний & Клеопатра» Кирилла Серебренникова - Чулпан везде блистательна.

Сегодня Чулпан – ведущая артистка театра «Современник», играет в «Рассказах Шукшина» Театра Наций, снимается в кино и активно занимается благотворительностью в учрежденном ею фонде «Подари жизнь».

Чулпан Хаматова не раз гостила в Риге, в том числе в рамках проекта "Открытые лекции", теперь зрителей ждет вечер в формате монолога, вечер, посвященнный трем любимым поэтессам: Ахматовой, Цветаевой и Ахмадуллиной.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.