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Авантюрная комедия "Джекпот с доставкой на дом" наполнена нестандартным, свежим и немного ироничным юмором. Талантливые артисты знакомы многим, по работам в театре, кинематографе и на телевидении.

Эта легкая комедия рассказывает невероятную жизненную историю, где все ее герои, попадая в комические ситуации, надеются обрести свое счастье: найти истинную любовь, взаимопонимание и, конечно, сорвать джекпот, да еще с доставкой на дом.

СЮЖЕТ

Взбалмошная и непредсказуемая Марго, сама того не ведая, наилучшим образом устраивает судьбы всех героев пьесы. Дом превращается в настоящий «дурдом», где постоянно происходят шутливые недоразумения, а диалоги между героями позволяют зрителям смеяться от души. В разгаре поисков несметных богатств и прибыли, приличная компания погружается в самое настоящее сумасшествие. Повсюду царит хаос. То и дело происходят комичные недоразумения. Но не нужно переживать, ведь здесь все, кто находится в поиске вторых половинок, обязательно найдет свою, не смотря на все подвохи, коварства, скандалы, а так же злоключения. И, само собой разумеется, джекпот, ведь он гарантированно обретет своего героя!

РЕЖИССЕР: Владимир Устюгов

АВТОР: Валерий Мухарьянов

В РОЛЯХ: Елена Воробей, Оскар Кучера, Михаил Полицеймако, Анна Невская

ГДЕ?: 11 апреля, в 19.00 на сцене Дома Конгрессов

БИЛЕТЫ: Bilešu Serviss

Цены на билеты от 15 до 55 евро