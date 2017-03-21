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13-14 мая в Риге в Олимпийском спортивном центре Elektrum состоится настоящий праздник единоборств - Олимпиада боевых искусств Baltic Open 2017. В соревнованиях примут участие около 2000 спортсменов разного уровня в возрасте от 6 до 80 лет. На спортивной площадке встретятся представители 14 стран: США, России, Непала, Азербайджана, Германии, Италии, Португалии, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Литвы, Латвии.

Соревнования уникальны тем, что на Олимпиаде боевых искусств будут представлены разные виды единоборств: дзюдо, различные версии каратэ, киокусинкай, таэквондо, сила удара, панкратион, грэпплинг, свободный стиль, айкидо, вин-чун, кикбоксинг, К-1, ММА, кунгфу, косики карате, борьба на поясах.

Торжественный парад открытия Олимпиады боевых искусств Baltic Open 2017 состоится 13 мая в 19:00. После торжественной церемонии зрители увидят рейтинговые бои по полноконтактным поединкам «Марафон чемпионов»: профессиональный бокс, ММА, свободный стиль, косики карате, К-1, панкратион. В поединках будут участвовать чемпионы мира и Европы .

Ведущий церемонии открытия- лучший ринг анонсер Европы Александр Загорский!

В качестве почетных гостей на соревнования приедут:

Синтия Ротрок - королева стиля экшн в кинематографе. Она снялась в нескольких десятках фильмов и продолжает это делать и сейчас. Синтия стала первой женщиной-мастером боевых искусств, чьи портреты появились на обложках журналов. Она установила череду побед и накопила сотни трофеев, доказывающих её мастерство в боевых искусствах. Этот рекорд до сих пор никем не побит.

Синтия в совершенстве владеет такими видами китайскго оружия, как Широкий Двусторонний Китайский Меч, Шест, Китайская Стальная Цепь-Хлыст состоящая из 9-и частей, Китайский Металлический Веер, а также различними Окинаван Кобудо и Японским оружием Бугей.

Винсент Лин – кинозвезда, икона поп-музыки, kickboxing чемпион и одна из самых горячих мужских моделей в мире. Он практикует семейный стиль кунгфу Gar Ling. Наполовину англичанин, наполовину китаец, 10 Дан кунгфу и знаток китайской медицины. Винсент также является посланником ООН по соблюдению прав детей в Африке.

Джеки Чан в своём автобиографическом бестселлере «Я Джеки Чан» называл Винсента Лина одним из лучших бойцов, с которым ему когда-либо приходилось драться.

13-14 мая в Риге в Олимпийском спортивном центре Elektrum Олимпиада боевых искусств Baltic Open 2017.