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Сегодня, 22 марта в кино "Citadele" прошла премьера латвийского режиссера с лондонским дипломом Станислава Токалова "То, что они не видят".

Фильм столь же красивый, сколь и загадочный. Финал так вообще оставляет зрителей в некотором замешательстве. И в этом есть своя "фишка". Все-таки, последняя точка над "i" заставляет думать, догадываться, обсуждать и спорить. А что еще нужно режиссёру?

""То, что они не видят" — психологическая драма с элементами научной фантастики. В основе фильма — отношения медсестры Эльзы (Катерина Шпица) и ее пациента Николя (Евгений Ткачук), который, создавая искусственный интеллект, оказался в состоянии комы. Процесс выздоровления становится сложнее, когда вмешивается искусственный интеллект “Анна”, цель которой завладеть Николя."

Евгений Ткачук, надо сказать, великолепно вошел в образ и сыграл человека, прикованного к инвалидному креслу.

Сам Станислав до начала съемок неделю провел вместе с парализованными пациентами, этот опыт – основа истории. Ну а Катерина Шпица - трогательна, сурова, меланхолична, депрессивна, загадочна и с очень красивым профилем.

А Арнис Лицитис грустно сидит на бревне и бежит за автобусом - в картине его не так уж и много.

Смотреть картину нужно непременно! Потому что не так часто в родном краю снимается качественное, полнометражное кино с отличным актерским составом.

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