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Вчера, 22 марта, в новом рижском отеле Pullman, прошла пресс-коференция "Балтийские музыкальные сезоны".

Теперь мы точно знаем - летом нас ждет яркий музыкальный фестиваль, который откроет 3 июня оркестр под управлением великого Рикардо Мути, в июле обещают выступления Дениса Мацуева, Элины Гаранчи, Хиблы Герзмавой, Лоуренса Браунли и Сары Кобурн, начиная с 5 августа - можно ждать Кристине Ополайс, Джошуа Белла, а с сентября здесь выступит Крис Ботти - один из лучших трубачей мира.

Такой глобальный проект требует не только опыта, но и больших финансов, поэтому к реализации "сезонов" подключились предприниматели, организаторы и меценаты: Гунтис Равис, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий Сухаренко, Александр Гафин, Андрей Жагарс, Юрий Шефлер, Леон Зилбер и глава компании Art Forte Юлия Лочмеле.

Александр Гафин: "В этом году нас ждет очень интересная и насыщенная программа. В Латвию приеду музыканты со всего мира, достаточно много знаменитых и популярных исполнителей. Эта программа уже сформирована, но мы уже думаем о следующих годах, чтобы постараться пригласить в Латвию самых интересных людей."

Билеты можно приобрести заранее в городских кассах и на сайте bilesuparadize.lv

Фото: Нора Кревнейва