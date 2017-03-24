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Сегодня художественный музей "Рижская биржа" работал лишь до обеда, после чего в святая святых пустили только избранных - "в греческом зале, в греческом зале" открылась долгожданная выставка "12 характеров PRADO".

Дюжина работ прославленных художников из знаменитого испанского музея. Посетители выставки смогут увидеть картины Паоло Веронезе, Ван Дейка, Рубенса, Мурильо, Гойи и других мастеров станут доступны общественности с 25 марта по 16 июля.

Как всегда, когда дело касается прекрасного, не обошлось ьез широких жестов. Эта выставка - подарок меценатов Бориса и Инары Тетеревых к столетию Латвии.

Выставка является еще одним совместным проектом фонда Тетеревых и художественного музея "Рижская биржа". До этого нас радовали инсталляцией "Рижская гондола" (2012), выставкой "Очарование Прованса" (2015) и разнообразными программами, посвященными искусству в рамках проекта TÊTE-À-TÊTE.