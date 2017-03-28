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Самый большой в Балтии праздник бега, Рижский марафон Lattelecom, в этом году порадует богатой программой в конце марафонской недели 13-14 мая.

«В этом году, как и в прошлом, Рижский марафон Lattelecom станет праздником не только для бегунов, но и для всех рижан и гостей столицы. Реализуемая в последние годы двухдневная программа полностью себя оправдала – в прошлом году марафон собрал 33 тыс. участников, в том числе 8 тыс. детей на Детских днях Rimi. Ожидаем, что и в этом году число участников крупнейшего в Балтии праздника бега превысит 30 тысяч.

Рижский марафон Lattelecom играет большую роль в развитии экспорта и экономики. В прошлом году на марафон приехали туристы из 69 стран, число зарубежных участников превысило 3000. Кроме того, на каждого участника марафона приходится по 1,5 болельщика, сопровождающих его, и в Риге они проводят как минимум трое суток.

Приглашаем всех рижан и гостей столицы принять участие в празднике бега 13-14 мая и насладиться уникальной атмосферой Риги, а также активно поддерживать бегунов на рижских улицах», - сказал председатель Рижской думы Нил Ушаков.

Главный партнер марафона – компания Lattelecom наряду с техническим обеспечением мероприятия подготовила особые новинки и для участников забегов, и для болельщиков. «Бег и дает энергию, и забирает ее, поэтому призываем болельщиков сопереживать участникам как на трассе, так и около телеэкранов.

Кроме того, уже сейчас на канале 360TV, который есть и на телевидении Lattelecom, и в мобильном приложении Shortcut, можно смотреть короткие еженедельные серии с советами о подготовке к марафону и историями успеха.

Обширную двухдневную программу по сложившейся традиции в субботу утром откроет Детский день Rimi. В этом году, как и в прошлом, состоятся забеги и на мини-дистанции, и по набережной 11 Ноября, но также будут и увлекательные и познавательные задания.

Каждый маленький участник вместе с друзьями и семьей сможет принять в Семейном забеге на дистанции протяженностью 3,6 км по центру Риги. Число участников забегов по набережной и в Семейном забеге ограничено 10 тысячами.

Помимо бега здесь будут организованы и другие спортивные мероприятия. 13 мая на набережной у детей и семей будет возможность встретить семерых экспертов Детской дня Rimi, чтобы вместе с ними выполнить различные развивающие задания и получить советы по здоровому образу жизни

В 2017 году во время Рижского марафона Lattelecom состоится чемпионат Латвии по марафону, который впервые за всю историю чемпионата пройдет под квалификационным знаком (Bronze Label) Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Рижский марафон Lattelecom шестой год подряд выполняет все требования, чтобы получить престижную награду, которая в 2017 году будет вручена лишь 40 лучшим марафонам в мире. А кроме медалей, в этом году будут вручены и денежные призы за лучшие результаты.

Не забыли и о школьниках - у них будет возможность побороться за Кубок Латвии среди школ.

Зарегистрироваться на все дистанции Рижского марафона Lattelecom и Семейный забег можно на сайте www.lattelecomrigasmaratons.lv, а также магазинах Sportland по всей Латвии. Регистрация будет продолжаться вплоть до самого события, однако по мере приближения дня марафона плата за участие будет постепенно расти. В настоящее время свое участие в марафоне заявили 10,5 тыс. бегунов из 48 стран мира.