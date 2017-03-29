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9 и 10 апреля в 19.00 на вилле К.К. фон Стрицка состоится премьера спектакля современного танца Карины Лапшиной «Он Её – Она Его».

Спектакль – это результат изучения взаимоотношений и коммуникации мужчин и женщин за последние ста лет. Что мы понимаем под «женственностью» и «мужественностью»? Как женственность и мужественность проявляются в индивидууме и как они влияют на взаимоотношения полов?

Постановка станет своего рода исследованием – необычным синтезом музыки и танца. В ней участвуют профессиональные танцоры, выпускники Латвийской академии культуры, и музыканты.

«Работа над этим спектаклем – захватывающий, трудоемкий и очень эмоциональный процесс, – признает К. Лапшина, – каждый участник олицетворяет один из аспектов женственности или мужественности, и мы изучаем их взаимодействие.

Соединение музыки и танца только обогащает результат». Карина Лапшина – профессиональный танцовщица и хореограф современного танца. Она совершенствовала свое профессиональное мастерство в Лондоне, где познакомилась с Х. Кресисом и методом его работы.

Билеты доступны во всех кассах «Biļešu paradīze» и в интернете.