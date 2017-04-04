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7 апреля Латвийский национальный симфонический оркестр исполнит концерт «Вершины классики. Первая Малера», в котором обрадует любителей музыки исполнением двух прекрасных произведений, шедевров эпохи романтизма.

Это Двойной концерт для скрипки и виолончели Иоганнеса Брамса и Первая симфония Густава Малера. Солисты – концертмейстер ЛНСО скрипач Георг Саркисян и виолончелист Эрикс Киршфелдс. За дирижерским пультом – выдающийся литовский дирижер Гинтарас Ринкявичюс.

Двойной концерт для скрипки и виолончели Иоганнеса Брамса написан летом 1887 года в Швейцарии у Тунского озера – Брамс всегда выбирал живописные горные и озерные места для своего летнего отдыха и работы.

Первая симфония Густава Малера написана в то время, когда Малер уже был высоко оценен и известен как оперный дирижер, но как композитор был еще, так сказать, на обочине внимания, к тому же напомним, что в момент написания Первой симфонии композитору было только 27 лет. Симфония восторженная, порывистая, здесь хватает и гротеска, и стремительных смен настроения, как в повестях любимого Малером писателя-сказочника Э. Т. А. Гофмана.

Билеты на концерты ЛНСО можно купить в торговых местах «Biļešu paradīze».