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В субботу 8 апреля с 11 до 16, в помещении “Fabrika”, Lāčplēša ielā 101 состоится уже вторая ярмарка весеннего сезона Diz.aina tirgus.

В этот раз участие примут более чем 90 дизайнеров стран Балтии, которые предложат уникальные предметы дизайна и одежду на любой вкус.

Ярмарка станет настоящей меккой для охотников за сокровищами -под одной крышей можно будет найти почти все: весеннюю одежду, яркие аксессуары, вещи для детей и игрушки.

Широко представлен и дизайн интерьера различными световыми объектами и металлическими предметами дизайна. Конечно, неотъемлемая часть ярмарки глиняная и стеклянная посуда, а также печатная продукция.

У маленьких посетителей ярмарки будет возможность посетить мастерскую творческого развития для детей “Smilšu lampas” и сфотографироваться в специально созданном для ярмарки фотоуголке Palle Deco. А во время ярмарки cafe PIENS предложит посетителям свои угощения.

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