29 апреля, в 19.00, на сцене Splendid Palace музыкально-поэтический спектакль “Цыганы” (по поэме А.С. Пушкина). Это международный арт-проект Рига (Латвия) - Нью-Йорк (США) - Москва (Россия).

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Вдохновленные гениальной поэмой Пушкина три творческие структуры - Международный Центр Талантов Галины Полторак (Рига), Театр поэзии и музыки Рустема Галича (Нью-Йорк) и Ромский культурный центр Нормунда Рудевича (Рига) - решили объединить свои усилия, чтобы представить новый международный арт-проект - музыкально-поэтический спектакль “Цыганы” по поэме А.С. Пушкина.

Идея сценического воплощения поэмы возникла у актера, режиссера и продюсера Рустема Галича, художественного руководителя «Театра поэзии и музыки» в Нью-Йорке, после знакомства с председателем Ромского международного союза Нормундом Рудевичем, невероятно талантливой актрисой, певицей, финалисткой конкурса «Голос Балтии», Орнеллой Рудевич, и латвийским коллективом – семейным ансамблем «Аме Рома», которым руководит знаменитый маэстро Артур Копыленко. В составе ансамбля - Рино Рудевич, двоюродный брат Орнеллы, внук Артура Копыленко, композитор, песню которого «Ангел» Орнелла исполняла в Латвии на национальном отборе для участия в международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение». Рино играет на старинной гитаре, изготовленной 150 лет тому назад ещё в Российской империи. В составе «Аме Рома» также вокалистки Роксана Рудевич, Раиса Копыленко, Янис Гасперович (вокал, аккордеон и гитара), скрипач – Гидон Гринберг.

Ромский культурный центр уже два года подряд является инициатором проведения Международного Ромского фестиваля в Латвии. Обладая таким мощным, талантливым фольклорным коллективом, как цыганский ансамбль «Аме Рома», Рига может стать первым в мире городом, где родится первая сценическая версия поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» в рамках международного арт-проекта. А далее спектакль совершит турне по разным городам и странам, являя собой живой пример воплощения в слове, песнях и танцах столь привлекательного для многих свободолюбивого духа цыганского народа.

Сценическая версия поэмы представляет собой многожанровое действо, включающего в себя наряду с исполнением потрясающего пушкинского текста, органично вплетенные в ткань повествования танцевальные номера и песни. Именно они создают ощущение искрометного цветного цыганского шоу. Звуки цыганской скрипки и гитары погружают зрителя в особую атмосферу табора и придают пушкинским поэтическим строкам исключительную глубину и очарование.

Спектакль ведет сам мастер художественного слова Рустем Галич, он же представляет и роль Алеко. Роль Земфиры исполняет великолепная певица и красавица цыганка Орнелла Рудевич. В таборных сценах участвуют музыканты, певцы и танцоры ансамбля «Аме Рома». Роль старика-отца исполнит известный актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Олег Тетерин.

Особую визуальную яркость представлению придаст использование большого экрана, на который будут транслироваться фотографии, картины и фрагменты фильмов о цыганской жизни. Экран станет своеобразной декорацией нашего спектакля.

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