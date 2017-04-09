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Вчера в творческом квартале "Спикери" сезон начала ежегодная "барахолка". Точнее, Flea Merket, блошиный рынок. Но для любителей красивых терминов можем предложить думать, что они бродят по местному marché aux puces.

Античная мебель соседствует с массивными подстаканниками, фарфоровые безделушки, старые пластинки, пошкрябанные временем и поколениями значки, монетки, мясорубки, утюги и даже одежда - все это будет по раз в месяц, субботам, с 11:00 до 16:00, скатертью-самобранкой раскидываться на небольшой территории под боком у Рижского центрального рынка. И, опережая вопросы читателей, вход на мероприятие абсолютно бесплатный!

Следующие "барахолки" ожидаются 6 мая, 10 июня, 8 июля, 5 августа, 9 сентября и 7 октября по адресу: Рига, улица Маскавас, 10.

Фото: Евгения Шафранек