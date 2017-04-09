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Выставка «Элегантность 30-х» в Музее моды подходит к концу – в полном объеме выставку можно посмотреть лишь до 19 апреля.

Но продолжается цикл лекций, посвященных истории моды. 21 апреля в 18:30 в Музее моды состоится лекция «Сюрреализм и мода», в которой лектор из Санкт-Петербурга Ольга Хорошилова расскажет о взаимодействии моды и одного из самых ярких направлений искусства 20 века – сюрреализма.

Во время творческой встречи историк моды и костюма Ольга Хорошилова расскажет о том, как сюрреализм повлиял на авторскую моду 20 века. Вы узнаете, что сближает эти явления, что общего было в их стратегии воздействия на зрителя, как мода отражалась в работах Макса Эрнста, Ман Рея, Сальвадора Дали, Жана Кокто.

Фото: http://ya-zhenschina.info/

Лектор расскажет о сотрудничестве известных сюрреалистов и модельеров 1920-х–1930-х годов, а также о коллекциях современных модельеров, посвященных сюрреализму.

В искусстве, и в моде 20-е годы ХХ века были эпохой свободы и творческих поисков. Европа изживала эмоциональные травмы Первой мировой войны, погружалась в мир бессознательного под влиянием идей Зигмунда Фрейда. На этом фоне развивалось новое направление искусства и литературы, которое французский поэт Гийом Аполлинер в 1917 году назвал сюрреализмом (в буквальном переводе с французского – «сверх-реализм» или «над-реализм»).

Лекция состоится 21 апреля в 18:30 Рига, улица Грециниеку, 24 Больше информации по телефону +371 20033450