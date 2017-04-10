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С 21 по 29 апреля в холле резиденции Tal Residence в Риге пройдет выставка предметов современного латвийского искусства под эгидой виртуальной галереи ArtAlea.com.

Данная экспозиция призвана популяризировать работы местных мастеров и позволит ценителям изобразительного искусства получить эстетическое наслаждение от просмотра уникальных работ.

Весенний вернисаж «Artalea Code 2. On The Move» станет уже третьей выставкой виртуальной галереи и пройдет под общей концепцией, объединенной понятием «движение»: в каждой работе, представленной на выставке, можно найти отражение динамики, безустанного процесса движения.

На экспозиции будут собраны картины девяти художников, в числе которых: Марис Упзарс, Элизабете Мелбарзде, Ласма Пуяте, Дмитрий Лаврентьев, Алвине Баутра, Эдгарс Муцениекс, Лиена Муценеиеце, Айя Балиня, а также скульптуры Лауриса Витолиньша.

ArtAlea.com – это онлайн–платформа, где собраны картины, фотографии и скульптуры современных латвийских художников. На сегодняшний день виртуальная галерея объединяет порядка 30 мастеров, что позволяет охватить различные художественные стили и жанры: от портретов и пейзажей до сложной абстракции.

Все представленные на сайте и во время выставки работы оригинальны и не имеют аналогов.

Стоит отметить, что в рамках выставки будет возможность приобрести понравившиеся картины и скульптуры.

Выставка «Artalea Code 2. On The Move» пройдет с 21 по 29 апреля в галерее Tal Residence по адресу Рига, ул. Элизабетес 39.

Время работы: По будням с 13:00 до 20:00, по выходным с 10:00 до 20:00, а главное - вход свободный