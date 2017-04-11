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Субботним вечером в Доме музыки "Дайле" рижской публике была представлено шоу Американской музыки "После Полуночи ("Аfter midnight"), создателями которого является команда единомышленников.

Джаз, кантри, блюз, кино и мюзиклы вдохновили пианиста Андрея Осокина, певицу Катрину Гупало, исполнительницу танца модерн Габию Бириню и мастера ударных инструментов Элвиса Энделиса открыть американскую музыку слушателям Латвии с новой стороны.

Экспериментальное шоу вызвало широкий резонанс в обществе. Все-таки, профессиональные исполнители выступили в новом для себя амплуа, фактически, попробовали поучаствовать в творческом эксперименте.

"После полуночи" - это и спектакль, и перфоманс, и мюзикл, и полет фантазии, и вообще новый жанр, посвященный американской музыке 20-60-х годов прошлого столетия. Но главная роль на латвийской сцене отведена... кровати. А как еще рассказать гостям шоу о женском подсознательном под музыку Коула Портера, Эллы Фицджеральд или Пэтси Клайн?

Маргарита Демьянок, балерина "После шоу осталось яркое, но в тоже время легкое впечатление. Видно, что людям легко быть на сцене и что без каких-либо трудностей они делают свою работу – это профессионализм с большой буквы. Виртуозы в своем жанре. Выходя из театра после шоу хотелось улыбаться…"

Марина Рабазова, журналист "Рояль сдался в руки (Андрея Осокина) и покорно выполнял всё, что от инструмента требовали. А в тот момент, когда танцовщица всячески отвлекала музыканта от его дела, дёргала за руки и буквально ползла по нему рука мастера не дрогнула, и ни одна нотка не была потеряна. Голос (Катрины) и владение им невероятные! …здесь проделана какая-то невероятная работа: отточено каждое движение, каждая нота, каждое слово, ни одной помарки, ни одного сбоя (по крайней мере, я их не заметила). Вся постановка от начала и до конца увлекает, не отпускает и непрерывно удивляет своей лёгкой безуминкой."

**Элита Марга, радиожурналист ** "Удивительный коктейль из идей, таланта, профессионального мастерства и эмоций… Интенсивно прожитые минуты с замечательной музыкой и невероятными аранжировками который позволяют услышать знакомые мелодии в совершенно новом ракурсе."

Cледующая постановка "После полуночи" намечена на 7 октября 2017 года. Билеты доступны в кассе bilesuparadize.lv