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Ну и чтобы два раза не вставать. Раз уж мы заговорили о космосе, то самое время сообщить и афишу, которая, конечно, посвящена Дню космонавтики.

15 апреля в ночном клубе "Melnā Piekdiena" всех, кто родом из 80-90-х, объединяют на необычном музыкальном фестивале ROCK N SPACE. И здесь будет все: космическая тема, "Звездные войны", костюмированные гости, лучшие латвийские группы и невероятная атмосфера соберут всех, кто готов отметить в одном флаконе и День Космонавтики, и День рок-н-ролла.

Гости фестиваля ROCK N SPACE услышат в живом исполнении все любимые хиты и новые комопозиции в исполнении Twins Peek, Koma FM, Flamia Gella, Rest’Art, АЭРА и IGNIS. Тем, кто готов явиться в образе и костюме организаторы дарят 50% скидку на входной билет.